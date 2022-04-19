Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Destan yeni bölümde ne olacak? Destan 20. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Destan yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Destan dizisinin 20. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Destan konusu nedir? Destan 20. Fragmanı nasıl izlenir! Destan oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi?

Me jin tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?

Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır. Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Hemen ardından Alpagu Han'ı da oraya gönderir. Kurduğu oyuna göre Kaya Batuga'yı öldürecek, Alpagu da bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğünü görecektir. Mei Jin'in oyunu başarılı olacak mı?

Çolpan ve balamir'in şeytani planı!

Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar. Saltuk Çolpan'a olan aşkına rağmen bu planı açığa çıkarabilecek mi?

Alpagu Han'ın büyük hamlesi

Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Herkesi çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini nasıl etkileyecektir?

DESTANSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Temur yaşadığı acıyla yüzleşiyor

Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?

Köşeye sıkışan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak?

Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?

Balamir ve Çolpan Han uyanıyorlar

Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler. Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur. Bu sefer Çolpan'ın tarafı ne olacak?

Alpagu Han'dan Akkız'a şaşırtan teklif!

Han olmakla baba olmak arasında kalan Alpagu Han bir karar verir ve Akkız'a bir teklifte bulunur! Akkız'ın çok şaşırdığı bu teklife yanıtı ne olacak?

Batuga sağ mı yoksa öldü mü?

Akkız Batuga'nın yokluğunda nefes almakta, ayakta durmakta zorlanır. Güçlerini birleştiren Akkız ve Alpagu Han'ın bütün aramalarına rağmen bulunamayan Batuga sağ mı yoksa öldü mü? Uğradığı saldırı sonrası Batuga'yı kim ve neden kaçıldı?

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