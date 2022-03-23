Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Destan yeni bölümde ne olacak? Destan 17. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Destan yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Destan dizisinin 17. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Destan konusu nedir? Destan 17. Fragmanı nasıl izlenir! Destan oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır. Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

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