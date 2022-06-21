Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan var mı, yok mu, neden yok? Destan dizisi final mi yaptı, bitti mi? 21 Haziran Salı bu akşam Destan var mı, yok mu, niye yok?

DESTAN VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Destan dizisi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 27. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizi sadece sezon finali yaptı normal final yapmadı. Gelecek sezonda dizi kaldığı yerden devam edecek.

DESTAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

"Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız."

Akkız ve Batuga'nın düğün toyu

Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti. Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı. Ancak aşıklar, Türk toprakları İtbarakların işgali altındayken düğün toyu kuramayacaklarını söylemişti. Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur. Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga'yı düğün toyundan sonra neler beklemektedir?

Gök Hanlığı itbarakları tarihten silebilecek mi?

Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde etmişti. Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalmışlardır. Henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan Gök Hanlığı, İtbarakların akın akın Batı Gök Topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Türk Ordusu ile İtbarakların binlerce yıllık süre gelen savaşında son gülen kim olacak? Ya hep, ya hiç mücadelesinin sonunda Gök Hanlılar Batı Gök'ü kurtarabilecekler mi? İtbarakları tarihten silebilecekler mi? Yoksa Gök Orda'yı da mı kaybedecekler?

Ulu Ece Ulu yargının karşısında

Vera Ruslarla işbirliği yapmış ve Gök Orda'ya neft desteği yapılmasını sağlamıştı. Bu iş birliği ile Alpagu Han, Vera'dan hala şüphe duysa da sözünü tutarak ona tacını geri vermiş ve Vera yeniden Ulu Ece konumuna kavuşmuştu. Bu hamle ile şimdilik suçlarının üstünü örtmeye başaran Ulu Ece, kendisini bekleyen Ulu Yargı da üzerindeki suçlamalardan kalıcı olarak kurtulabilmek için hangi adımları atacak? Kimlerle ittifak edecek? Ulu Ece, Ulu Yargıda yaptıklarının bedelini ödeyip cezasını çekecek mi?

Mei Jin'in yeni hamleleri

Temur'un kendisini evdeşi olarak görmeyeceğinden emin olan Mei Jin, Gök Orda'ya karşı oyun kurarak, Obar'a neftlerin yerini haber vermişti. Mei Jin, Alpagu ve Temur'a karşı yaptığı ihaneti inkar etmesine rağmen inandırıcı olmadığı için, Zhao devreye girmiş ve Mei Jin'in hayatını kurtarmak için suçu kendi üzerine almıştı. Mei Jin, şimdilik zindana atılıp yargılanmaktan kurtulsa da, Alpagu ve Temur'un kendisine karşı devam eden şüpheleri karşısında nasıl hamle yapacak? Alpagu ve Temur'un gazabından kendisini kurtarabilecek mi? Temur'u ikna edip gönlünü kazanabilecek mi?

Kaya kendini affetirebilecek mi?

Alpagu, İtbaraklara karşı savaşmak için tüm Türk beyliklerini birlik olmaya davet etmişti. Kaya, babası Alpagu'nun güvenini yeniden kazanabilmek için intikam hırsıyla dolu olan Türk Beylikleri ile görüşmeye gitmişti. Kaya hayatını tehlikeye atmış ve sonunda Günseli'nin babası Özmen Bey'in de yardımıyla beyliklerin desteğini almayı başarmıştı. Hem savaş esnasında Alpagu'yı ölümden kurtaran, hem de beylerin desteğini sağlayarak savaşın kazanılmasında etkili olan Kaya'nın akıbeti ne olacak? Önceki suçlamalar mı, yoksa sonraki başarılar mı Kaya'nın akıbeti üzerinde etkili olacak?

DESTAN DİZİSİ KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN OYUNCU KADROSU

Ebru Şahin - Akkız: (1-)

Edip Tepeli - Batuga Tegin/Han/Başbuğ/Yabgu: (1-)

Deniz Barut - Ulu Ece/Vera: (1-)

İpek Karapınar - Çolpan Han/Hatun: (1-)

Burak Tozkoparan - Temur Tegin/Şad: (1-)

Buse Meral - Sırma: (1-)

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin: (1-)

Ahmet Olgun Sünear - Yaman: (1-)

Alper Düzen - Danış Ata: (1-)

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun:(1-)

Esra Kılıç - Mei Jin: (1-)

Hilal Uysun - Tılsım: (1-)

Evren Erler - Çalayır: (1-)

Faruk Aran - Kuzu Beg: (1-)

Aysel Yıldırım - Kam Kadın: (1-)

Berna Üçkaleler - Efil: (1-)

Onur Yenidünya - Evren Alp: (1-)

Doruk Şengezer - Öktem: (4-)

Doğanay Ünal - Yula Beg: (11-)

Engin Benli - Obar: (22-)

Umut Temizaş - Kamaz: (22-)

Özgür Koç - Marsur: (22-)

Sevil Akı Saner- Kam Kadın Akçuray: (23-)

Ayhan Işık - Özmen Beg: (26-)

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