Destan Tutkun öldü mü, diziden mi çıktı? Destan "Elif Doğan" diziden mi ayrıldı? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın yeni bölümünde Tutkun ölüyor. Bunun ardından izleyiciler, Destan Tutkun öldü mü, diziden mi çıktı? Destan "Elif Doğan" diziden mi ayrıldı? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Tutkun diziden çıkıyor mu? Tutkun neden öldü? Elif Doğan diziden mi ayrılacak? İşte detaylar...
Destan 19. bölümde, Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar.Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek? Peki, Destan Tutkun öldü mü, diziden mi çıktı? Destan "Elif Doğan" diziden mi ayrıldı? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Destan'ın bir önceki bölümünde Tutkun son sahnede yaralanmıştı. Bugünkü Destan'ın son bölümünde ise Tutkun'un cansız bedenine ulaşıldı ve Tutkun öldü. Buna göre Destan'ın Tutkun karakterini canlandıran Elif Doğan diziden ayrılmış oldu.
Dağ Hanlığı'nın Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızı. Güzel, kararlı, hırslı, adanmış bir Dağlı.
Destan dizisinde Tutkun karakterini "Elif Doğan" canlandırmaktadır.
Elif Doğan (d. 6 Eylül 1994, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğan Melis Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu. Uzun zaman şan eğitimini sürdüren ve müzikal oyunlarda görev alan Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti. 2017-2018 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında Atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide Azra karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında BluTV'de yayınlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide Simge karakterine hayat verdi.
Aşk Laftan Anlamaz : Suna Pektaş
Kayıp İnci : İnci Alike
Hayat Bazen Tatlıdır : Zeynep
Çukur : Hale Atik/Meliha'nın Gençliği
Darısı Başımıza : Öykü Tekin
Zengin ve Yoksul : Aleyna Erdemli
Gençliğim Eyvah : Azra Bozoğlu
Destan : Tutkun