Destan 19. bölümde, Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar.Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek? Peki, Destan Tutkun öldü mü, diziden mi çıktı? Destan "Elif Doğan" diziden mi ayrıldı? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

DESTAN TUTKUN ÖLDÜ MÜ? ELİF DOĞAN DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Destan'ın bir önceki bölümünde Tutkun son sahnede yaralanmıştı. Bugünkü Destan'ın son bölümünde ise Tutkun'un cansız bedenine ulaşıldı ve Tutkun öldü. Buna göre Destan'ın Tutkun karakterini canlandıran Elif Doğan diziden ayrılmış oldu.

DESTAN TUTKUN KİMDİR?

Dağ Hanlığı'nın Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızı. Güzel, kararlı, hırslı, adanmış bir Dağlı.

TUTKUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Destan dizisinde Tutkun karakterini "Elif Doğan" canlandırmaktadır.

ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan (d. 6 Eylül 1994, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğan Melis Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu. Uzun zaman şan eğitimini sürdüren ve müzikal oyunlarda görev alan Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti. 2017-2018 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında Atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide Azra karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında BluTV'de yayınlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide Simge karakterine hayat verdi.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Aşk Laftan Anlamaz : Suna Pektaş

Kayıp İnci : İnci Alike

Hayat Bazen Tatlıdır : Zeynep

Çukur : Hale Atik/Meliha'nın Gençliği

Darısı Başımıza : Öykü Tekin

Zengin ve Yoksul : Aleyna Erdemli

Gençliğim Eyvah : Azra Bozoğlu

Destan : Tutkun

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