Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan son bölüm izle! Destan 27. bölüm HD izle! Destan yeni bölümde neler olacak? 14 Haziran ATV Destan full bölüm izle! Destan dizisi son bölüm HD izle!

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan dizisi Salı günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız."

Akkız ve Batuga'nın düğün toyu

Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti. Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı. Ancak aşıklar, Türk toprakları İtbarakların işgali altındayken düğün toyu kuramayacaklarını söylemişti. Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur. Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga'yı düğün toyundan sonra neler beklemektedir?

Gök Hanlığı itbarakları tarihten silebilecek mi?

Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde etmişti. Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalmışlardır. Henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan Gök Hanlığı, İtbarakların akın akın Batı Gök Topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Türk Ordusu ile İtbarakların binlerce yıllık süre gelen savaşında son gülen kim olacak? Ya hep, ya hiç mücadelesinin sonunda Gök Hanlılar Batı Gök'ü kurtarabilecekler mi? İtbarakları tarihten silebilecekler mi? Yoksa Gök Orda'yı da mı kaybedecekler?

Ulu Ece Ulu yargının karşısında

Vera Ruslarla işbirliği yapmış ve Gök Orda'ya neft desteği yapılmasını sağlamıştı. Bu iş birliği ile Alpagu Han, Vera'dan hala şüphe duysa da sözünü tutarak ona tacını geri vermiş ve Vera yeniden Ulu Ece konumuna kavuşmuştu. Bu hamle ile şimdilik suçlarının üstünü örtmeye başaran Ulu Ece, kendisini bekleyen Ulu Yargı da üzerindeki suçlamalardan kalıcı olarak kurtulabilmek için hangi adımları atacak? Kimlerle ittifak edecek? Ulu Ece, Ulu Yargıda yaptıklarının bedelini ödeyip cezasını çekecek mi?

Mei Jin'in yeni hamleleri

Temur'un kendisini evdeşi olarak görmeyeceğinden emin olan Mei Jin, Gök Orda'ya karşı oyun kurarak, Obar'a neftlerin yerini haber vermişti. Mei Jin, Alpagu ve Temur'a karşı yaptığı ihaneti inkar etmesine rağmen inandırıcı olmadığı için, Zhao devreye girmiş ve Mei Jin'in hayatını kurtarmak için suçu kendi üzerine almıştı. Mei Jin, şimdilik zindana atılıp yargılanmaktan kurtulsa da, Alpagu ve Temur'un kendisine karşı devam eden şüpheleri karşısında nasıl hamle yapacak? Alpagu ve Temur'un gazabından kendisini kurtarabilecek mi? Temur'u ikna edip gönlünü kazanabilecek mi?

Kaya kendini affetirebilecek mi?

Alpagu, İtbaraklara karşı savaşmak için tüm Türk beyliklerini birlik olmaya davet etmişti. Kaya, babası Alpagu'nun güvenini yeniden kazanabilmek için intikam hırsıyla dolu olan Türk Beylikleri ile görüşmeye gitmişti. Kaya hayatını tehlikeye atmış ve sonunda Günseli'nin babası Özmen Bey'in de yardımıyla beyliklerin desteğini almayı başarmıştı. Hem savaş esnasında Alpagu'yı ölümden kurtaran, hem de beylerin desteğini sağlayarak savaşın kazanılmasında etkili olan Kaya'nın akıbeti ne olacak? Önceki suçlamalar mı, yoksa sonraki başarılar mı Kaya'nın akıbeti üzerinde etkili olacak?

DESTAN CANLI İZLE!

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gök Hanlığı yeryüzündeki bütün İtbaraklardan oluşan orduyla karşı karşıya

Han soyunun yaşam savaşı

'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir. Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu Han ve Teginler bu durumdan nasıl kurtulacaklar?

Çift Başlı Kurt ile Obar karşı karşıya

Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı. At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar'la bu seferki düelloları nasıl sonuçlanacak? Akkız ve Batuga'nın hayatlarını tehlikeye atmakla, reçineyi Gök Saray'a yetiştirmek arasında yapacakları seçim ne olacak?

Savaş ortasında kalan aşıklar

Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldu. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?

Yeryüzündeki tüm itbaraklara çağrı

Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini etmişti. Tacın yok olmasıyla tüm Türklerin canını almaya ant içen Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırmıştı. Gök Hanlığı ile dört bir yandan akın akın gelen İtbaraklar'ın girecekleri savaşın akıbeti ne olacak. Tarih tekerrür mü edecek yoksa yeniden mi yazılacak?

Mei Jin'in yol ayrımı

Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı. Onca emeğin karşısında sevgisine karşılık alamadığı gibi gururu kırılan Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanmak için çabalamaya devam mı edecek yoksa bunun intikamını mı alacak?

Kaya'nın aşkıyla sınanması

Kaya'nın kendisini affetmesinden sonra yaşadığı mahcubiyetin altında ezilen Günseli; Kaya'ya iyileştikten sonra ondan ayrılacağını söylemişti. Kaya, evdeşi Günseli'nin beklenmedik teklifi karşısında onu kaybetmemek için neler yapacak? Aşkı ve mahcubiyeti karşısında ezilen Günseli kararının arkasında durabilecek mi?

Alçin, Prenses Sayina kılığında

Obar, Barak Han'ın tacını elde edemediği gibi bir de Prenses Sayina kılığındaki Alçin tarafından İtbarakların karşısında aşağılanmıştı. Prenses Sayina kılığındaki Alçin, Barak Han'ın soyundan olduğunu söyleyerek Obar'a karşı ayaklanma başlatacağını ima ederek Obar'ı köşeye sıkıştırmıştı. Gök Saray'ın çaşıdı Alçin, Obar'a karşı tüm İtbarakları ayaklandırıp Obar'ı tahtından mı edecek?

DESTAN SON BÖLÜM İZLE!

DESTAN OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Ebru Şahin - Akkız: (1-)

Edip Tepeli - Batuga Han: (1-)

Selim Bayraktar - Alpagu Han: (1-)

Yardımcı karakterler

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg: (1-)

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg: (1-)

Deniz Barut - Ulu Ece: (1-)

İpek Karapınar - Çolpan Hatun: (1-)

Burak Tozkoparan - Temur Tegin: (1-)

Buse Meral - Sırma: (1-)

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu: (1-)

Osman Albayrak - Vargı Beg: (1-)

Şahin Ergüney - Kün Ata: (1-)

Ahmet Olgun Sünear - Yaman: (1-)

Alper Düzen - Danış Ata: (1-)

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun:(1-)

Meltem Pamirtan - Yibek Kadın: (1-)

Esra Kılıç - Mei Jin: (1-)

Hilal Uysun - Tılsım: (1-)

Evren Erler - Çalayır: (1-)

Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek: (1-)

Faruk Aran - Kuzu Beg: (1-)

Müge Duygun - Tilbe: (1-)

Aysel Yıldırım - Kam Kadın: (1-)

Berna Üçkaleler - Efil: (1-)

Onur Yenidünya - Evren Alp: (1-)

Doruk Şengezer - Öktem: (4-)

Doğanay Ünal - Yulu Beg: (11-)

Sema Şimşek - Alaca: (18-)

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