Destan son bölüm izle! Destan 25. bölüm HD izle! Destan yeni bölümde neler olacak? 31 Mayıs ATV Destan full bölüm izle! - Haberler

Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan son bölüm izle! Destan 25. bölüm HD izle! Destan yeni bölümde neler olacak? 31 Mayıs ATV Destan full bölüm izle! Destan dizisi son bölüm HD izle!

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan dizisi Salı günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İt diş gösterdi mi, kurt diz çökmez!"

Akkız ve Batuga'nın gönülleri bağlanıyor

Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

İtbarakların saray oyunu

İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı. Dumanın bayılttığı Alpagu Han, Temur ve Kaya'nın akıbeti ne olacak? Gök Hanlığının soyu bu suikast girişimden zararsız mı kurtulacak, yoksa bedeller mi ödeyecekler?

Hanlık soyu tehlikede

Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır. Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir. Bu çıkmaz karşısında Akkız ve Batuga'nın çepir belasından kurtulmak için yapacakları plan başarılı olacak mıdır?

Pusuya düşen Obar'ın öfkesi

Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte Batuga'nın Obar'ı hançerle yaralamasıyla savaşı kaybeden Obar'ın, taç için yeni planları ne olacak?

Türklerin umudu çift başlı kurt

Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı. Gök Tengri tarafından Gök Hanlığı muştulanan Batuga beklentileri karşılayabilmek için neler yapacak? Türkleri bir edecek Tegin olduğu ilan edilen Batuga, Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturup İtbaraklardan Batı Gök'ü alabilecek mi?

Ulu Ece'nin yeni hamleleri

Günseli'yi hayatıyla tehdit eden Ulu Ece, Günseli'den hiç de beklemediği bir karşılık görüp kendini zindanda bulmuştu. Alpagu Han'ın iş birliği teklifiyle zindandan kurtulan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak? Sarayda eski dostluklar mı yoksa yeni düşmanlıklar mı kurulacak?

Çolpan Han intikam peşinde

Gök Saray'a giren İtbaraklar Saltuk ve Çolpan ile çatışmaya girmişlerdi. İtbaraklar Gök Orda'nın Yasavulu Saltuk'u arkasından vurup, öldürmüşlerdi. Kavuşamadığı aşkı Saltuk'u kaybeden Çolpan Han, İtbaraklardan nasıl intikamını alacak?

Aşkı için hayatını tehlikeye atan Mei Jin

Evdeşi Temur'un ölüm haberini duyduğundan beri ona aşk dolu hisler besleyen Mei Jin, bu sebeple Akkız'ı kurtarıp onunla iş birliği yapmıştı. Temur'un sevgisini kazanabilmek için Obar'a kurulan pusuda kilit rolü oynayan Mei Jin, yaşadığını öğrendiği Temur'un sevgisini kazanabilecek mi? Evlilikleri siyasi evlilik olarak mı kalacak, yoksa bu evlilikten bir yuva çıkacak mı?

DESTAN CANLI İZLE!

DESTAN SON BÖLÜM İZLE!

Destan son bölüm izle! Destan 25. bölüm HD izle! Destan yeni bölümde neler olacak? 31 Mayıs ATV Destan full bölüm izle!

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçeklerin üzerindeki karanlıkları aydınlanıyor, Oğuz Kağan'ın düşmanları itbaraklar geri dönüyor

Akkız, Çolpan ve Balamir'i Alpagu Han'a teslim ediyor

Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir'in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı. Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim eder.

Gerçeklerin üzerindeki karanlıklar aydınlanıyor

Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Batuga, Alaca'yı öldürecek mi? Yoksa Ulu Ece'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Alpagu Han'a mı teslim edecek? Öte yandan öz anası bildiği Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Akkız'ın tepkisi ne olacaktır?

Mei Jin, Ulu Ece'yi Alpagu Han ile karşı karşıya bırakmıştı. Ulu Ece içine düştüğü açmazdan kurtulmak ve canını kurtarmak için ne yapacaktır? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?

Kaya Gök Hanlığı tahtına oturuyor

Temur tarafından oba baskınını ve Tutkun'u öldürttüğünü itiraf etmesi için yaralanan Kaya, acımaz İtbarakların dönüşüyle nefes alırken düşman üzerine giden Alpagu Han'ın yerine, Gök Tahtına oturur. İtbarakların yenilgiye uğratılması halinde okların kendisine döneceğini bilen Kaya kendini kurtarmak için ne tür hamleler yapacaktır?

Oğuz Kağan'ın düşmanları geri dönüyor

Saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizdir. Kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Alpagu Han, Gök Hanlığını; başlarında acımasız Obar'ın olduğu İtbaraklardan koruyabilecek midir?

Destansı aşk

Yeni ve korkunç bir düşmanla karşı karşıya gelen Alpagu Han, Akkız'a kendisi dönene kadar Gök Orda şehri ve sarayın güvenliği görevini vermiştir. Akkız'ı bu büyük görevde bekleyen tehlikeler nelerdir? Acımasız İtbaraklar, Akkız ve Batuga arasındaki aşkı da tehlikeye sokar. Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ve Batuga'nın destansı aşkı yeniden sınanacaktır.

DESTAN OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Ebru Şahin - Akkız: (1-)

Edip Tepeli - Batuga Han: (1-)

Selim Bayraktar - Alpagu Han: (1-)

Yardımcı karakterler

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg: (1-)

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg: (1-)

Deniz Barut - Ulu Ece: (1-)

İpek Karapınar - Çolpan Hatun: (1-)

Burak Tozkoparan - Temur Tegin: (1-)

Buse Meral - Sırma: (1-)

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu: (1-)

Osman Albayrak - Vargı Beg: (1-)

Şahin Ergüney - Kün Ata: (1-)

Ahmet Olgun Sünear - Yaman: (1-)

Alper Düzen - Danış Ata: (1-)

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun:(1-)

Meltem Pamirtan - Yibek Kadın: (1-)

Esra Kılıç - Mei Jin: (1-)

Hilal Uysun - Tılsım: (1-)

Evren Erler - Çalayır: (1-)

Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek: (1-)

Faruk Aran - Kuzu Beg: (1-)

Müge Duygun - Tilbe: (1-)

Aysel Yıldırım - Kam Kadın: (1-)

Berna Üçkaleler - Efil: (1-)

Onur Yenidünya - Evren Alp: (1-)

Doruk Şengezer - Öktem: (4-)

Doğanay Ünal - Yulu Beg: (11-)

Sema Şimşek - Alaca: (18-)

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