Destan son bölüm izle! ATV Destan 21. bölüm full HD izle! Destan 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak?

Destan son bölüm izle linki araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Destan dizisi 21. bölümü yayınlandı. ATV Destan 21. bölüm izleyemeyenler Destan son bölüm izle! ATV Destan 21. bölüm izle! Destan son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak haberimizde...

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ulu Ece ve Alaca kardeşliği

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

DESTAN SON BÖLÜM İZLE

Destan son bölüm izlemek için DESTAN SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

DESTAN 22. BÖLÜM İZLE!

Destan 22. bölüm izlemek için DESTAN 22. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Destan dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

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