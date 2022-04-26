Destan son bölüm izle! ATV Destan 21. bölüm full HD izle! Destan 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak?
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Destan son bölüm yayınlandı! ATV Destan 21. bölüm izleyemeyenler Destan son bölüm izle! ATV Destan 21. bölüm izle! Destan son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Destan son bölüm izle linki araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Destan dizisi 21. bölümü yayınlandı. ATV Destan 21. bölüm izleyemeyenler Destan son bölüm izle! ATV Destan 21. bölüm izle! Destan son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Ulu Ece ve Alaca kardeşliği
Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?
Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?
Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?
Mei Jin'in büyük kozu nedir?
Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?
Kardeş kavgası
Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?
Destan son bölüm izlemek için DESTAN SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Destan 22. bölüm izlemek için DESTAN 22. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Destan dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
- Ebru Şahin : Akkız
- Edip Tepeli : Batuga
- Selim Bayraktar : Alpagu Han
- Deniz Barut : Ulu Ece
- Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
- Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
- İpek Karapınar : Çolpan Hatun
- Burak Tozkoparan : Temur Tegin
- Elif Doğan : Tutkun
- Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
- Ahmet Olgun Sünear : Yaman
- Buse Meral : Sırma
- Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
- Esra Kılıç : Mei Jin
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Osman Albayrak : Vargı Beg
- Alper Düzen : Danış Ata
- Şahin Ergüney : Kün Ata
- Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
- Evren Erler : Çalayır
- Hilal Uysun : Tılsım
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Faruk Aran : Kuzu Beg
- Müge Duygun : Tilbe
- Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
- Aysel Yıldırım : Kam Kadın
- Seca Naz Karabulut : İlay
- Berna Üçkaleler : Efil
- Onur Yenidünya : Evren Alp
- Doruk Şengezer : Öktem