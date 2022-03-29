Destan son bölüm izle! ATV Destan 17. bölüm full HD izle! Destan 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak?

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DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ulu Ece için yolun sonu mu?

Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?

Akkız va Batuga duygularını saklayamıyorlar

Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır. Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur. Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?

Balamir ve Çoplan'ın sonları

Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar. Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?

DESTAN SON BÖLÜM İZLE

Destan son bölüm izlemek için DESTAN SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

DESTAN 17. BÖLÜM İZLE

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

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