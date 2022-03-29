Destan son bölüm izle! ATV Destan 17. bölüm full HD izle! Destan 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak?
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Destan son bölüm izle ve Destan canlı izle linki araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Destan dizisi 17. bölümü yayınlandı. ATV Destan 17. bölüm izleyemeyenler Destan son bölüm izle! ATV Destan 17. bölüm izle! Destan son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan canlı izle! Destan canlı izleme linki! Destan yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Ulu Ece için yolun sonu mu?
Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?
Akkız va Batuga duygularını saklayamıyorlar
Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır. Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur. Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?
Balamir ve Çoplan'ın sonları
Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar. Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?
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Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
- Ebru Şahin : Akkız
- Edip Tepeli : Batuga
- Selim Bayraktar : Alpagu Han
- Deniz Barut : Ulu Ece
- Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
- Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
- İpek Karapınar : Çolpan Hatun
- Burak Tozkoparan : Temur Tegin
- Elif Doğan : Tutkun
- Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
- Ahmet Olgun Sünear : Yaman
- Buse Meral : Sırma
- Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
- Esra Kılıç : Mei Jin
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Osman Albayrak : Vargı Beg
- Alper Düzen : Danış Ata
- Şahin Ergüney : Kün Ata
- Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
- Evren Erler : Çalayır
- Hilal Uysun : Tılsım
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Faruk Aran : Kuzu Beg
- Müge Duygun : Tilbe
- Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
- Aysel Yıldırım : Kam Kadın
- Seca Naz Karabulut : İlay
- Berna Üçkaleler : Efil
- Onur Yenidünya : Evren Alp
- Doruk Şengezer : Öktem