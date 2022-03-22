Destan son bölüm izle! ATV Destan 16. bölüm full HD izle! Destan 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak?
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Destanson bölüm izle ve Destancanlı izle linki araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Destan dizisi 16. bölümü yayınlandı. ATV Destan 16. bölüm izleyemeyenler Destan son bölüm izle! ATV Destan 16. bölüm izle! Destan son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan canlı izle! Destan canlı izleme linki! Destan yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Gök Kağanlığı ikiye bölünüyor, Temur tarafını seçiyor
Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır. Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.
Manço, annesine karşılık Akkız'la evlenmek istiyor
Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurturup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi? Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek?
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Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
- Ebru Şahin : Akkız
- Edip Tepeli : Batuga
- Selim Bayraktar : Alpagu Han
- Deniz Barut : Ulu Ece
- Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
- Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
- İpek Karapınar : Çolpan Hatun
- Burak Tozkoparan : Temur Tegin
- Elif Doğan : Tutkun
- Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
- Ahmet Olgun Sünear : Yaman
- Buse Meral : Sırma
- Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
- Esra Kılıç : Mei Jin
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Osman Albayrak : Vargı Beg
- Alper Düzen : Danış Ata
- Şahin Ergüney : Kün Ata
- Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
- Evren Erler : Çalayır
- Hilal Uysun : Tılsım
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Faruk Aran : Kuzu Beg
- Müge Duygun : Tilbe
- Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
- Aysel Yıldırım : Kam Kadın
- Seca Naz Karabulut : İlay
- Berna Üçkaleler : Efil
- Onur Yenidünya : Evren Alp
- Doruk Şengezer : Öktem