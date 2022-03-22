Destan son bölüm izle! ATV Destan 16. bölüm full HD izle! Destan 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde neler olacak?

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DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gök Kağanlığı ikiye bölünüyor, Temur tarafını seçiyor

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır. Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

Manço, annesine karşılık Akkız'la evlenmek istiyor

Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurturup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi? Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek?

DESTAN SON BÖLÜM İZLE

Destan son bölüm izlemek için DESTAN SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

DESTAN 17. BÖLÜM İZLE

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

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