Destan son bölüm HD izle! Destan 15. bölüm full HD izle! Destan 15. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan son bölüm izle! Destan 15. bölüm full HD izle! Destan 15. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Destan her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum Akkız'a…''

Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

Temur'u bekleyen büyük sürpriz

Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpagu Han, Batuga ve Akkız'a rehin düşer!

Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar. Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder. Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.

DESTAN SON BÖLÜM HD İZLE!

DESTAN KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Ebru Şahin - Akkız

Edip Tepeli - Batuga

Selim Bayraktar - Alpagu Han

Yardımcı karakterler

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg

Deniz Barut - Ulu Ece

Elif Doğan - Tutkun

İpek Karapınar - Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan - Temur Tegin

Buse Meral - Sırma

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu

Osman Albayrak - Vargı Beg

Şahin Ergüney - Kün Ata

Ahmet Olgun Sünear - Yaman

Alper Düzen - Danış Ata

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun

Meltem Pamirtan - Yibek Kadın

Esra Kılıç - Mei Jin

Hilal Uysun - Tılsım

Evren Erler - Çalayır

Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek

Faruk Aran - Kuzu Beg

Müge Duygun - Tilbe

Mehmet Sertakan - Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım - Kam Kadın

Seca Naz Karabulut - İlay

Berna Üçkaleler - Efil

Onur Yenidünya - Evren Alp

Doruk Şengezer - Öktem

Mert Öğüt - Pars

Muharrem Özcan - Tiazu

Gürkan Çolaker - Kıraç

Cihangir Köse - Otacı

Doğanay Ünal - Yulu Beg

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