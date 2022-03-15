Destan son bölüm HD izle! Destan 15. bölüm full HD izle! Destan 15. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
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ATV'nin sevilen dizisi Destan bugün 15. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Destan son bölümü izlemek isteyen seyirciler, Destan son bölüm izle! Destan 15. bölüm full HD izle! Destan 15. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Destan HD izle! Destan son bölüm izle! Destan izle! Destan son bölümde neler olacak?
Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan son bölüm izle! Destan 15. bölüm full HD izle! Destan 15. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Destan her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
''Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum Akkız'a…''
Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?
Temur'u bekleyen büyük sürpriz
Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.
Alpagu Han, Batuga ve Akkız'a rehin düşer!
Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar. Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder. Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.
Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.
Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.
Ana karakterler
Ebru Şahin - Akkız
Edip Tepeli - Batuga
Selim Bayraktar - Alpagu Han
Yardımcı karakterler
Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg
Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg
Deniz Barut - Ulu Ece
Elif Doğan - Tutkun
İpek Karapınar - Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan - Temur Tegin
Buse Meral - Sırma
Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu
Osman Albayrak - Vargı Beg
Şahin Ergüney - Kün Ata
Ahmet Olgun Sünear - Yaman
Alper Düzen - Danış Ata
Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun
Meltem Pamirtan - Yibek Kadın
Esra Kılıç - Mei Jin
Hilal Uysun - Tılsım
Evren Erler - Çalayır
Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek
Faruk Aran - Kuzu Beg
Müge Duygun - Tilbe
Mehmet Sertakan - Tayangu Yalvaç
Aysel Yıldırım - Kam Kadın
Seca Naz Karabulut - İlay
Berna Üçkaleler - Efil
Onur Yenidünya - Evren Alp
Doruk Şengezer - Öktem
Mert Öğüt - Pars
Muharrem Özcan - Tiazu
Gürkan Çolaker - Kıraç
Cihangir Köse - Otacı
Doğanay Ünal - Yulu Beg