Destan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Destan dizisi yeni bölümleri hangi gün? Destan günü mü değişti, Salı mı?

Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Peki, Destan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Destan dizisi yeni bölümleri hangi gün?

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Fakat bugün yani 3 Mayıs Salı 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugünkü yayın akışında Destan dizisi yer almadı. Bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

DESTAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Destan dizisi bugün yayın akışında yer almadı. Dizi haftaya 10 Mayıs ekranlara gelecek. Dizinin bayram dolayısıyla 1 hafta ara verdiği tahmin edilmektedir.

DESTAN DİZİSİ KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ebru Şahin - Akkız: (1-)

Edip Tepeli - Batuga Tegin/Han: (1-)

Selim Bayraktar - Alpagu Han: (1-)

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg: (1-)

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg: (1-)

Deniz Barut - Ulu Ece: (1-)

İpek Karapınar - Çolpan Hatun: (1-)

Burak Tozkoparan - Temur Tegin: (1-)

Buse Meral - Sırma: (1-)

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu: (1-)

Ahmet Olgun Sünear - Yaman: (1-)

Alper Düzen - Danış Ata: (1-)

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun:(1-)

Meltem Pamirtan - Yibek Kadın: (1-)

Esra Kılıç - Mei Jin: (1-)

Hilal Uysun - Tılsım: (1-)

Evren Erler - Çalayır: (1-)

Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek: (1-)

Faruk Aran - Kuzu Beg: (1-)

Müge Duygun - Tilbe: (1-)

Aysel Yıldırım - Kam Kadın: (1-)

Berna Üçkaleler - Efil: (1-)

Onur Yenidünya - Evren Alp: (1-)

Doruk Şengezer - Öktem: (4-)

Doğanay Ünal - Yulu Beg: (11-)

Sema Şimşek - Alaca: (18-)

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