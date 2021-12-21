Destan Dizisi salı akşamları Atv'de yayınlanmaya devam ediyor. İlk bölümden itibaren dikkatleri çekmeyi başaran Destan, dizi severler tarafından merak ediliyor. Destan karakterlerinden Ulu Ece araştırılmaya başlandı. Peki Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut kimdir? Ulu Ece tarihte var mı, kim? Ulu Ece'yi canlandıran Deniz Barut kaç yaşında, nereli? detaylar haberimizde.

ULU ECE KİMDİR?

Destan dizisinde Ulu Ece, Dağ Han'ı Alpagu Han'ın eşidir. Karaktere ünlü oyuncu Deniz Barut hayat veriyor.Ulu Ece aynı zamanda, Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır.

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