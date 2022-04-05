Destan dizisi hangi dönem? Destan dizisi hangi devleti, hangi yılları anlatıyor? ATV Destan dizisi kaç yılında geçiyor?

Destan hangi dönem, Destan dizisi hangi devleti anlatıyor sorularına yanıt aranıyor. Yeni dizi Destan'da Akkız karakterine Ebru Şahin hayat vermekte. Dizi, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda geçiyor. Destan dizisi hangi devleti, hangi yılları anlatıyor? ATV Destan dizisi kaç yılında geçiyor?

DESTAN HANGİ DÖNEMİ VE HANGİ DEVLETİ ANLATIYOR?

Destan dizisi 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağın hüküm sürdüğü zamanlarda geçmektedir. Destan dizisi 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağın hüküm sürdüğü zamanlarda geçmektedir.

Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir.

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.

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