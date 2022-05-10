Destan full HD bölüm izle! Destan 22. bölüm tek parça izle! Destan son bölüm neler oldu?
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Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?
Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?
DESTAN 22. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.
DESTAN FULL HD BÖLÜM İZLEME LİNKİ!
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
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