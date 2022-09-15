Bugün Destan final bölümüyle ATV'de ekranlara gelecek. Dizinin final yapmasının ardından izleyiciler, Destan final mi, neden final yapıyor? 15 Eylül Destan bitiyor mu, final mi yapacak? Destan final bölümünde neler olacak? merak ediyor. Peki, Destan neden final yapıyor? Destan bitti mi? Destan tamamen final mi olacak? İşte detaylar...

Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini ise Nehir Erdem, Ayşe Ferda Eryılmaz, İhsan Yıldırım, Eda Karakoç, Mustafa Dinç ve Nermin Aslan'ın yaptığı Türk yapımı tarihî ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan final mi, neden final yapıyor? 15 Eylül Destan bitiyor mu, final mi yapacak? Destan final bölümünde neler olacak?

DESTAN FİNAL Mİ, BİTİYOR MU?

Ekranların sevilen dizisi Destan bugün 15 Eylül 2022 Perşembe akşamı 28. bölüm ile final yapacak. Dizi 28. bölümü ile tamamen bitiyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Ey Türk! Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?"

Destan Final Fragmanı

Final bölümü Perşembe 20.00'de atv'de! #Destan

@atvcomtr"

Buna göre dizi 15 Eylül Perşembe günü final bölümü ile ekranlara gelecek.

DESTAN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Destan dizisinin 2. sezonu için yazılan senaryolarının istediği gibi çıkmadığını, bu nedenle projeyi tadında bırakmak için final kararı aldığını ilan eden yapımcı Mehmet Bozdağ, Destan dizisinin sadece final bölümünün çekildiğini belirtti. Dizi 15 Eylül 2022 Perşembe akşamı (bu akşam) son bölümüyle ekranlara gelecek.

DESTAN KONUSU NEDİR?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardından Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN OYUNCU KADROSU

Ebru Şahin : Akkız : 1-28

Edip Tepeli : Batuga Tegin/Han/Başbuğ/Yabgu : 1-28

Deniz Barut : Ulu Ece/Vera Hatun : 1-

Burak Tozkoparan : Temur Tegin/Şad : 1-

Buse Meral : Sırma : 1-

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin/Yabgu/Han : 1-

Ahmet Olgun Sünear : Yaman : 1-

Alper Düzen : Danış Ata : 1-

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun : 1-

Esra Kılıç : Mei Jin : 1-

Hilal Uysun : Tılsım : 1-

Evren Erler : Çalayır : 1-

Faruk Aran : Kuzu Beg : 1-

Aysel Yıldırım : Kam Kadın : 1-

Berna Üçkaleler : Efil : 1-

Onur Yenidünya : Evren Alp : 1-

Doruk Şengezer : Öktem : 4-

Doğanay Ünal : Yula Beg : 11-

Engin Benli : Obar : 22-

Umut Temizaş : Kamaz : 22-

Özgür Koç : Marsur : 22-

Sevil Akı Saner : Ulu Kam Kadın Arçuray : 23-

Ayhan Işık : Özmen Beg : 26-