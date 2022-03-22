Destan dizisi saat kaçta bitiyor? Destan dizisi saat kaçta başlıyor?

Destan saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, ATV'de yayınlanan Destan saat kaçta bitiyor? Destan kaçta bitiyor? Destan saat kaçta başlıyor? Destan ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

DESTAN KAÇTA BİTİYOR?

ATV yayın akışına göre Destan saat 20.00'da başlayıp, saat 00.20'de bitmektedir.

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü saat 20:00'da ATV'de başlıyor.

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

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