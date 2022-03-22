Destan dizisi saat kaçta bitiyor? Destan dizisi saat kaçta başlıyor?
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Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, ATV'de yayınlanan Destan saat kaçta bitiyor? Destan kaçta bitiyor? Destan saat kaçta başlıyor? Destan ne zaman bitiyor?
Destan saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, ATV'de yayınlanan Destan saat kaçta bitiyor? Destan kaçta bitiyor? Destan saat kaçta başlıyor? Destan ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
ATV yayın akışına göre Destan saat 20.00'da başlayıp, saat 00.20'de bitmektedir.
Destan her Salı günü saat 20:00'da ATV'de başlıyor.
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
- Ebru Şahin : Akkız
- Edip Tepeli : Batuga
- Selim Bayraktar : Alpagu Han
- Deniz Barut : Ulu Ece
- Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
- Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
- İpek Karapınar : Çolpan Hatun
- Burak Tozkoparan : Temur Tegin
- Elif Doğan : Tutkun
- Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
- Ahmet Olgun Sünear : Yaman
- Buse Meral : Sırma
- Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
- Esra Kılıç : Mei Jin
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Osman Albayrak : Vargı Beg
- Alper Düzen : Danış Ata
- Şahin Ergüney : Kün Ata
- Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
- Evren Erler : Çalayır
- Hilal Uysun : Tılsım
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Faruk Aran : Kuzu Beg
- Müge Duygun : Tilbe
- Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
- Aysel Yıldırım : Kam Kadın
- Seca Naz Karabulut : İlay
- Berna Üçkaleler : Efil
- Onur Yenidünya : Evren Alp
- Doruk Şengezer : Öktem