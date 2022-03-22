Destan canlı izle! ATV Destan yeni bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Destan bu akşam 16. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Destan dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Destan canlı izle! ATV Destan 16. yeni bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Destan canlı izle! ATV Destan 16. yeni bölüm canlı izle! ATV Destan full HD izle!
Destan full HD izle! Destan canlı izle! Heyecanla beklenen Destan yeni bölümü bugün ATV'de ekranlara geliyor. Destan canlı izle! ATV Destan 16. yeni bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? Destan son bölümde neler oldu? Destan fragman izle! Destan yeni fragmanı yayınlandı mı? Destan full izle!
Destan Dizisi her Salı saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.
Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?
Temur'u bekleyen büyük sürpriz
Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
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