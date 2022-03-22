Destan canlı izle! ATV Destan yeni bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?

Destan full HD izle! Destan canlı izle! Heyecanla beklenen Destan yeni bölümü bugün ATV'de ekranlara geliyor. Destan canlı izle! ATV Destan 16. yeni bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? Destan son bölümde neler oldu? Destan fragman izle! Destan yeni fragmanı yayınlandı mı? Destan full izle!

DESTAN CANLI İZLE!

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Destan Dizisi her Salı saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

DESTAN KONUSU NEDİR?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.

DESTAN YENİ BÖLÜM İZLE!

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

Temur'u bekleyen büyük sürpriz

Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.

DESTAN OYUNCU KADROSU

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

DESTAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem