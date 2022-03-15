Destan CANLI izle! ATV Destan 15. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler oldu?

Destan canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrollerinde olduğu Destan dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte ATV Destan 15. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler oldu? Destan canlı izle! merak edildi. Destan canlı izleme linki sizlerle..

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELEROLACAK?

Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

Temur'u bekleyen büyük sürpriz

Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır..

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