Destan Balamir ve Çolpan öldü mü, diziden mi ayrılacak? Destan 'Balamir' Teoman Kumbaracıbaşı diziden mi çıkacak? İpek Karapınar diziden mi çıkacak?

Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan Balamir ve Çolpan ölecek mi, diziden mi ayrılacak? Destan 'Balamir' Teoman Kumbaracıbaşı diziden mi çıkacak? İpek Karapınar diziden mi çıkacak?

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!"

Ulu Ece için yolun sonu mu?

Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?

Akkız va Batuga duygularını saklayamıyorlar

Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır. Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur. Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?

Balamir ve Çoplan'ın sonları

Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar. Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?

DESTAN BALAMİR VE ÇOLPAN HAN ÖLECEK Mİ?

Destan'ın son bölümünde Alpagu Han, Balamir ve Çolpan'ı ağır bir şekilde yaralıyor. Çolpan kılıç darbesi alırken, Balamir ise 2 ok ile vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler Çolpan ve Balamir'in ölüp ölmediğini ve diziden çıkıp çıkmadığını merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapıladı. Ayrıca eğer Çolpan ve Balamir diziden ayrılsaydı, Destan ekibi iki oyuncu için teşekkür mesajı yayınlardı. Fakat Destan resmi sosyal medya hesaplarında Balamir ve Çolpan için teşekkür mesajı yayınlamadı. Buradan da iki oyuncunun ölmemiş olabileceği tahmin edildi.

Balamir Beg

Çolpan Hatun

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Ebru Şahin - Akkız

Edip Tepeli - Batuga

Selim Bayraktar - Alpagu Han

Yardımcı karakterler

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg

Deniz Barut - Ulu Ece

Elif Doğan - Tutkun

İpek Karapınar - Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan - Temur Tegin

Buse Meral - Sırma

Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu

Osman Albayrak - Vargı Beg

Şahin Ergüney - Kün Ata

Ahmet Olgun Sünear - Yaman

Alper Düzen - Danış Ata

Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun

Meltem Pamirtan - Yibek Kadın

Esra Kılıç - Mei Jin

Hilal Uysun - Tılsım

Evren Erler - Çalayır

Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek

Faruk Aran - Kuzu Beg

Müge Duygun - Tilbe

Mehmet Sertakan - Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım - Kam Kadın

Seca Naz Karabulut - İlay

Berna Üçkaleler - Efil

Onur Yenidünya - Evren Alp

Doruk Şengezer - Öktem

Mert Öğüt - Pars

Muharrem Özcan - Tiazu

Gürkan Çolaker - Kıraç

Cihangir Köse - Otacı

Doğanay Ünal - Yulu Beg

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