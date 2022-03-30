Destan Balamir ve Çolpan öldü mü, diziden mi ayrılacak? Destan 'Balamir' Teoman Kumbaracıbaşı diziden mi çıkacak? İpek Karapınar diziden mi çıkacak?
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Destan'ın son bölümünün son sahnesinde Alpagu Han Balamir ve Çolpan'ı ağır bir şekilde yaralıyor. Bunun ardından izleyiciler, Destan Balamir ve Çolpan ölecek mi, diziden mi ayrılacak? Destan 'Balamir' Teoman Kumbaracıbaşı diziden mi çıkacak? İpek Karapınar diziden mi çıkacak? merak etti. İşte detaylar...
Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan Balamir ve Çolpan ölecek mi, diziden mi ayrılacak? Destan 'Balamir' Teoman Kumbaracıbaşı diziden mi çıkacak? İpek Karapınar diziden mi çıkacak?
"Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!"
Ulu Ece için yolun sonu mu?
Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?
Akkız va Batuga duygularını saklayamıyorlar
Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır. Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur. Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?
Balamir ve Çoplan'ın sonları
Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar. Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?
Destan'ın son bölümünde Alpagu Han, Balamir ve Çolpan'ı ağır bir şekilde yaralıyor. Çolpan kılıç darbesi alırken, Balamir ise 2 ok ile vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler Çolpan ve Balamir'in ölüp ölmediğini ve diziden çıkıp çıkmadığını merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapıladı. Ayrıca eğer Çolpan ve Balamir diziden ayrılsaydı, Destan ekibi iki oyuncu için teşekkür mesajı yayınlardı. Fakat Destan resmi sosyal medya hesaplarında Balamir ve Çolpan için teşekkür mesajı yayınlamadı. Buradan da iki oyuncunun ölmemiş olabileceği tahmin edildi.
Ana karakterler
Ebru Şahin - Akkız
Edip Tepeli - Batuga
Selim Bayraktar - Alpagu Han
Yardımcı karakterler
Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg
Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir Beg
Deniz Barut - Ulu Ece
Elif Doğan - Tutkun
İpek Karapınar - Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan - Temur Tegin
Buse Meral - Sırma
Burak Berkay Akgül - Kaya Tegin/Yabgu
Osman Albayrak - Vargı Beg
Şahin Ergüney - Kün Ata
Ahmet Olgun Sünear - Yaman
Alper Düzen - Danış Ata
Ecem Sena Bayır - Günseli Hatun
Meltem Pamirtan - Yibek Kadın
Esra Kılıç - Mei Jin
Hilal Uysun - Tılsım
Evren Erler - Çalayır
Bilgi Aydoğmuş - Kırçiçek
Faruk Aran - Kuzu Beg
Müge Duygun - Tilbe
Mehmet Sertakan - Tayangu Yalvaç
Aysel Yıldırım - Kam Kadın
Seca Naz Karabulut - İlay
Berna Üçkaleler - Efil
Onur Yenidünya - Evren Alp
Doruk Şengezer - Öktem
Mert Öğüt - Pars
Muharrem Özcan - Tiazu
Gürkan Çolaker - Kıraç
Cihangir Köse - Otacı
Doğanay Ünal - Yulu Beg