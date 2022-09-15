ATV'nin sevilen dizisi Destan bugün final yapıyor. Dizinin final bölümünü izleyenler Alpagu Han'ı göremedi. Bunun ardından izleyiciler, Destan Alpagu Han öldü mü, dizide neden yok? Alpagu Han "Selim Bayraktar" diziden mi ayrıldı, Destan dizisinde Selim Bayraktar niye yok? merak etti. Peki, Selim Bayraktar diziden mi çıktı? Selim Bayraktar dizide neden yok? İşte detaylar...

Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam izleyenlerinin karşısına çıktı. Alpagu Han karakteri, bu akşam yayınlanan bölümle beraber izleyenlerinin merak konusu oldu. Alpagu Han dizide yer almadı. Peki, Destan Alpagu Han öldü mü, dizide neden yok? Alpagu Han "Selim Bayraktar" diziden mi ayrıldı, Destan dizisinde Selim Bayraktar niye yok?

DESTAN FİNAL Mİ, BİTİYOR MU?

Ekranların sevilen dizisi Destan bugün 15 Eylül 2022 Perşembe akşamı 28. bölüm ile final yapacak. Dizi 28. bölümü ile tamamen bitiyor.

DESTAN ALPAGU HAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN YOK?

Destan dizisinin bugünkü final bölümünde Alpagu Han dizide yer almadı. Bunun ardından izleyiciler merak etmişti. Dizide yer alan diyaloglara göre Alpagu Han dizideki tarihe göre vefat etti. Dizide birazdan kurultay toplanacak ve tahtın yeni sahibi öğrenilecek. Geçtiğimiz aylarda Alpagu Han (Selim Bayraktar) 'ın diziden ayrılacağı haberleri çıkmıştı.

SELİM BAYRAKTAR DİZİDEN Mİ AYRILDI?

Evet bugünkü Destan yeni bölümünde başrol karakterlerden olan Alpagu Han (Selim Bayraktar) dizide yer almadı. Tecrübeli oyuncunun 27. bölüm ile diziden ayrıldığı duyuruldu.

DESTAN ALPAGU HAN'I KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Alpagu Han karakterini "Selim Bayraktar" canlandırmaktadır.

ALPAGU HAN KİMDİR?

Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamı anlatılıyor. Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babasıdır. Alpagu Han, gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibidir. Tarihi kaynaklarda Alpagu Han hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu karakterin hangi tarihi kişiliği temsil ettiği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası. Gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

1975'te Irak'ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.