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Destan 28. Bölüm Final Fragmanı | "Akkız ile Batuga, çift başlı kurt ikisi..."

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Destan final fragmanı perşembe atv'de!

Destan final fragmanı perşembe atv'de!

Destan 28. Bölüm Final Fragmanı | "Akkız ile Batuga, çift başlı kurt ikisi..." Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

Destan Instagram sayfası: https://www.instagram.com/destanatv

Destan Twitter sayfası: https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası: https://www.facebook.com/destanatv

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

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Kaynak: DailyMotion.com / TV

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