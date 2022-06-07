Destan 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Destan dizisi 27. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? - Haberler

Destan 26. bölümün ardından 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Destan yeni bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Destan 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Destan dizisi 27. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Destan 27. bölüm fragmanı ne zaman çıkar?

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

DESTAN 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Destan dizisinin 27. bölüm fragmanının bugünkü 26. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman yayınlanmadı.

DESTAN 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ey düşman…İşittiğin bu ses seni acundan silmeye ant içmiş Türk'ün ordusunun sesidir!"

Han soyunun yaşam savaşı

'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir. Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu Han ve Teginler bu durumdan nasıl kurtulacaklar?

Çift Başlı Kurt ile Obar karşı karşıya

Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı. At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar'la bu seferki düelloları nasıl sonuçlanacak? Akkız ve Batuga'nın hayatlarını tehlikeye atmakla, reçineyi Gök Saray'a yetiştirmek arasında yapacakları seçim ne olacak?

Savaş ortasında kalan aşıklar

Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldu. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?

Yeryüzündeki tüm itbaraklara çağrı

Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini etmişti. Tacın yok olmasıyla tüm Türklerin canını almaya ant içen Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırmıştı. Gök Hanlığı ile dört bir yandan akın akın gelen İtbaraklar'ın girecekleri savaşın akıbeti ne olacak. Tarih tekerrür mü edecek yoksa yeniden mi yazılacak?

Mei Jin'in yol ayrımı

Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı. Onca emeğin karşısında sevgisine karşılık alamadığı gibi gururu kırılan Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanmak için çabalamaya devam mı edecek yoksa bunun intikamını mı alacak?

Kaya'nın aşkıyla sınanması

Kaya'nın kendisini affetmesinden sonra yaşadığı mahcubiyetin altında ezilen Günseli; Kaya'ya iyileştikten sonra ondan ayrılacağını söylemişti. Kaya, evdeşi Günseli'nin beklenmedik teklifi karşısında onu kaybetmemek için neler yapacak? Aşkı ve mahcubiyeti karşısında ezilen Günseli kararının arkasında durabilecek mi?

Alçin, Prenses Sayina kılığında

Obar, Barak Han'ın tacını elde edemediği gibi bir de Prenses Sayina kılığındaki Alçin tarafından İtbarakların karşısında aşağılanmıştı. Prenses Sayina kılığındaki Alçin, Barak Han'ın soyundan olduğunu söyleyerek Obar'a karşı ayaklanma başlatacağını ima ederek Obar'ı köşeye sıkıştırmıştı. Gök Saray'ın çaşıdı Alçin, Obar'a karşı tüm İtbarakları ayaklandırıp Obar'ı tahtından mı edecek?

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!

Akkız ve Batuga'nın gönülleri bağlanıyor

Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

İtbarakların saray oyunu

İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı. Dumanın bayılttığı Alpagu Han, Temur ve Kaya'nın akıbeti ne olacak? Gök Hanlığının soyu bu suikast girişimden zararsız mı kurtulacak, yoksa bedeller mi ödeyecekler?

Hanlık soyu tehlikede

Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır. Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir. Bu çıkmaz karşısında Akkız ve Batuga'nın çepir belasından kurtulmak için yapacakları plan başarılı olacak mıdır?

Pusuya düşen Obar'ın öfkesi

Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte Batuga'nın Obar'ı hançerle yaralamasıyla savaşı kaybeden Obar'ın, taç için yeni planları ne olacak?

Türklerin umudu çift başlı kurt

Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı. Gök Tengri tarafından Gök Hanlığı muştulanan Batuga beklentileri karşılayabilmek için neler yapacak? Türkleri bir edecek Tegin olduğu ilan edilen Batuga, Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturup İtbaraklardan Batı Gök'ü alabilecek mi?

Ulu Ece'nin yeni hamleleri

Günseli'yi hayatıyla tehdit eden Ulu Ece, Günseli'den hiç de beklemediği bir karşılık görüp kendini zindanda bulmuştu. Alpagu Han'ın iş birliği teklifiyle zindandan kurtulan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak? Sarayda eski dostluklar mı yoksa yeni düşmanlıklar mı kurulacak?

Çolpan Han intikam peşinde

Gök Saray'a giren İtbaraklar Saltuk ve Çolpan ile çatışmaya girmişlerdi. İtbaraklar Gök Orda'nın Yasavulu Saltuk'u arkasından vurup, öldürmüşlerdi. Kavuşamadığı aşkı Saltuk'u kaybeden Çolpan Han, İtbaraklardan nasıl intikamını alacak?

Aşkı için hayatını tehlikeye atan Mei Jin

Evdeşi Temur'un ölüm haberini duyduğundan beri ona aşk dolu hisler besleyen Mei Jin, bu sebeple Akkız'ı kurtarıp onunla iş birliği yapmıştı. Temur'un sevgisini kazanabilmek için Obar'a kurulan pusuda kilit rolü oynayan Mei Jin, yaşadığını öğrendiği Temur'un sevgisini kazanabilecek mi? Evlilikleri siyasi evlilik olarak mı kalacak, yoksa bu evlilikten bir yuva çıkacak mı?

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

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