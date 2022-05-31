Destan 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Destan dizisi 26. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? - Haberler

Destan 25. bölümün ardından 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Destan yeni bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Destan 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Destan dizisi 26. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Destan 26. bölüm fragmanı ne zaman çıkar?

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

DESTAN 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Destan dizisinin 26. bölüm fragmanının bugünkü 25. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman yayınlanmadı.

DESTAN 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İt diş gösterdi mi, kurt diz çökmez!"

Akkız ve Batuga'nın gönülleri bağlanıyor

Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

İtbarakların saray oyunu

İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı. Dumanın bayılttığı Alpagu Han, Temur ve Kaya'nın akıbeti ne olacak? Gök Hanlığının soyu bu suikast girişimden zararsız mı kurtulacak, yoksa bedeller mi ödeyecekler?

Hanlık soyu tehlikede

Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır. Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir. Bu çıkmaz karşısında Akkız ve Batuga'nın çepir belasından kurtulmak için yapacakları plan başarılı olacak mıdır?

Pusuya düşen Obar'ın öfkesi

Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte Batuga'nın Obar'ı hançerle yaralamasıyla savaşı kaybeden Obar'ın, taç için yeni planları ne olacak?

Türklerin umudu çift başlı kurt

Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı. Gök Tengri tarafından Gök Hanlığı muştulanan Batuga beklentileri karşılayabilmek için neler yapacak? Türkleri bir edecek Tegin olduğu ilan edilen Batuga, Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturup İtbaraklardan Batı Gök'ü alabilecek mi?

Ulu Ece'nin yeni hamleleri

Günseli'yi hayatıyla tehdit eden Ulu Ece, Günseli'den hiç de beklemediği bir karşılık görüp kendini zindanda bulmuştu. Alpagu Han'ın iş birliği teklifiyle zindandan kurtulan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak? Sarayda eski dostluklar mı yoksa yeni düşmanlıklar mı kurulacak?

Çolpan Han intikam peşinde

Gök Saray'a giren İtbaraklar Saltuk ve Çolpan ile çatışmaya girmişlerdi. İtbaraklar Gök Orda'nın Yasavulu Saltuk'u arkasından vurup, öldürmüşlerdi. Kavuşamadığı aşkı Saltuk'u kaybeden Çolpan Han, İtbaraklardan nasıl intikamını alacak?

Aşkı için hayatını tehlikeye atan Mei Jin

Evdeşi Temur'un ölüm haberini duyduğundan beri ona aşk dolu hisler besleyen Mei Jin, bu sebeple Akkız'ı kurtarıp onunla iş birliği yapmıştı. Temur'un sevgisini kazanabilmek için Obar'a kurulan pusuda kilit rolü oynayan Mei Jin, yaşadığını öğrendiği Temur'un sevgisini kazanabilecek mi? Evlilikleri siyasi evlilik olarak mı kalacak, yoksa bu evlilikten bir yuva çıkacak mı?

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Batuga Akkız'a aşkını itiraf ediyor

Bin yıllık hesaplaşma yeniden başlıyor

Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Batuga'nın yeni hayatı eskisinden ne kadar farklı olacak? Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Oğuz Han döneminden sonra ilk kez büyük bir savaşta karşı karşıya gelen, Gök Hanlığı ile İtbaraklar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Savaşın sonunu hangi sürpriz isim belirleyecek? Çift Başlı Kurt ve Pençesi bu ölüm kalım savaşında başarıyla çıkabilecekler midir?

Kafesteki dişi kurt

İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi. Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden kurtaran sürpriz isim kim olacak?

Batuga, Akkız'a aşkını itiraf ediyor

Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesi ile mutluluk sarhoşu olan Çift Başlı Kurt ve Pençesini nasıl bir tehlike beklemektedir?

Oyun içinde oyun kuran Kaya ve Obar

Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti. Yan taraftaki otağda Alpagu'nun da şahit olduğu bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Oyun içindeki bu oyunun kazananı kim olacak?

Ölümün kıyısında bir Ulu Ece

Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti. Elindeki hançerle çaresizce kalan Günseli hançeri mi yoksa Kaya'nın gerçekleri öğrendikten sonraki gazabını mı tercih edecek? Tüm bu sürecin sonunda Kaya ile Günseli'nin ilişkileri bu durumdan nasıl etkilenecek?

Esaret ve ihanet arasında kalmış bir Han

Esaret altındayken Obar ile Kaya'nın anlaşma yaptığını duyan Alpagu, oğlunun bu ihaneti karşısında ne yapacak? Alpagu Han ilk hamlesini, hangi duruma karşı yapacak? Esarete mi, yoksa ihanete mi?

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

Haberler.com - Gündem