Destan 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazanan Batuga mı Obar mı olacak?

Esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapmıştı. Bu hamle sonucunda kazanan Batuga mı olacak yoksa Obar mı olacak?

İtbarakların yeni hedefi

Yüzlerce yıllık intikam için tekrar gün yüzüne çıkan İtbaraklar, atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldırmış ve kırıp geçirmişlerdi. Vahşiliklerini intikam aşkıyla harmanlayan İtbaraklar'ın su sefer ki hedefi neresi olacaktır?

Ölümün pençesinde bir aşk

Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir. Kazanan aşk mı yoksa ölüm mü olacak?

Hanların savaşı

Atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldıran Obar; Alpagu Han'ı esir etmişti. Oğuz Han ve Barak Han'ın savaş meydanında karşı karşıya gelmesinden yüzlerce yıl sonra bu kez Alpagu ile Obar hangi şartlarda karşı karşıya gelecek? Tarih tekerrür mü edecek yoksa bu defa sonuç farklı mı olacak?

Kaya'nın taht mücadelesi

İtbarakların saldırısını fırsat bilen Kaya, canını kurtardığı yetmezmiş gibi hem tahta geçmiş hem de Alpagu Han'ın bir daha saraya dönmemesi için oyunlar kurmuştu. Kaya'nın yaptığı bu hamleler başarılı olacak mı? Düşmanlarla anlaşan Kaya, kendi milletini ikna edebilecek mi?

Ulu Ece'nin intikam hamleleri

Kaya ve Yibek'in ihanetiyle tacını kaybeden Ulu Ece, yaşadığı durumu kabul etmeyip, intikam hamlelerine başlayacak. Ulu Ece'nin gazabından nasibini alanlar kimler olacak?

DESTAN 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Destan 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

DESTAN KONUSU NE?

Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

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