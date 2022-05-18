Destan 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Destan 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?
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ATV'nin sevilen dizisi Destan bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Destan 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Peki, Destan 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Destan yeni bölümde neler olacak? Destan yeni bölüm fragmanı haberimizde...
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Kazanan Batuga mı Obar mı olacak?
Esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapmıştı. Bu hamle sonucunda kazanan Batuga mı olacak yoksa Obar mı olacak?
İtbarakların yeni hedefi
Yüzlerce yıllık intikam için tekrar gün yüzüne çıkan İtbaraklar, atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldırmış ve kırıp geçirmişlerdi. Vahşiliklerini intikam aşkıyla harmanlayan İtbaraklar'ın su sefer ki hedefi neresi olacaktır?
Ölümün pençesinde bir aşk
Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir. Kazanan aşk mı yoksa ölüm mü olacak?
Hanların savaşı
Atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldıran Obar; Alpagu Han'ı esir etmişti. Oğuz Han ve Barak Han'ın savaş meydanında karşı karşıya gelmesinden yüzlerce yıl sonra bu kez Alpagu ile Obar hangi şartlarda karşı karşıya gelecek? Tarih tekerrür mü edecek yoksa bu defa sonuç farklı mı olacak?
Kaya'nın taht mücadelesi
İtbarakların saldırısını fırsat bilen Kaya, canını kurtardığı yetmezmiş gibi hem tahta geçmiş hem de Alpagu Han'ın bir daha saraya dönmemesi için oyunlar kurmuştu. Kaya'nın yaptığı bu hamleler başarılı olacak mı? Düşmanlarla anlaşan Kaya, kendi milletini ikna edebilecek mi?
Ulu Ece'nin intikam hamleleri
Kaya ve Yibek'in ihanetiyle tacını kaybeden Ulu Ece, yaşadığı durumu kabul etmeyip, intikam hamlelerine başlayacak. Ulu Ece'nin gazabından nasibini alanlar kimler olacak?
Destan 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
- Ebru Şahin : Akkız
- Edip Tepeli : Batuga
- Selim Bayraktar : Alpagu Han
- Deniz Barut : Ulu Ece
- Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
- Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
- İpek Karapınar : Çolpan Hatun
- Burak Tozkoparan : Temur Tegin
- Elif Doğan : Tutkun
- Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
- Ahmet Olgun Sünear : Yaman
- Buse Meral : Sırma
- Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
- Esra Kılıç : Mei Jin
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Osman Albayrak : Vargı Beg
- Alper Düzen : Danış Ata
- Şahin Ergüney : Kün Ata
- Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
- Evren Erler : Çalayır
- Hilal Uysun : Tılsım
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Faruk Aran : Kuzu Beg
- Müge Duygun : Tilbe
- Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
- Aysel Yıldırım : Kam Kadın
- Seca Naz Karabulut : İlay
- Berna Üçkaleler : Efil
- Onur Yenidünya : Evren Alp
- Doruk Şengezer : Öktem