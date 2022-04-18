Destan 20. Bölüm Fragmanı | "Seni ararım bilirsin" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Destan 20. Bölüm Fragmanı | "Seni ararım bilirsin"

DailyMotion.com - TV
 - Güncelleme:

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

Destan Instagram sayfası: https://www.instagram.com/destanatv

Destan Twitter sayfası: https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası: https://www.facebook.com/destanatv

Destan 20. Bölüm Fragmanı | Seni ararım bilirsin

DailyMotion.com / TV

Selim Bayraktar, Edip Tepeli, Ebru Şahin, Destan, TV, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title