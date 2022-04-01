Destan Dizisi Salı günü ATV ekranında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Yoğun ilgi ile izlenen Destan dizisi 18. bölüm fragmanı izleyen seyirci de yeni bölümde neler olacağı konusunda merak uyandırdı. Yayınlandığı her yeni bölümde seyirciyi ekran başına kilitleyen destan dizisi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Destan 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan yeni bölüm fragman izleme linki! Destan 18. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizdedir…

DESTAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Destan dizisi Salı günü ATV ekranında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Yoğun ilgi ile izlenen Destan dizisi 18. bölüm fragmanı izleyen seyirci de yeni bölümde neler olacağı konusunda merak uyandırdı. Destan 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

DESTAN 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

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