Desibel rekoru, Süper Lig'deki futbolun sadece saha içinde değil, tribünlerde de ne kadar büyük bir tutku ve coşkuyla desteklendiğini gösterir. Peki, Desibel rekoru hangi takımda? Desibel rekoru hangi takımın taraftarı kırdı?

Desibel rekoru hangi takımda? Sorusu, farklı takımların tarafları tarafından zaman zaman merak edilmekte olan bir sorudur. Taraftarlar, takımlarına olan sevgilerini tezahüratlar ve coşkulu tezahüratlarla ifade ederler. Süper Lig'deki desibel rekorunu elde etmek, taraftarlar için ayrı bir gurur kaynağıdır ve futbolun ne kadar tutkulu bir oyun olduğunu gösterir. Peki, Desibel rekoru hangi takımda? Desibel rekoru hangi takımın taraftarı kırdı?

DESİBEL REKORU HANGİ TAKIMDA?

2007/08 Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. maçında Beşiktaş ve Liverpool, İnönü Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, futbol tarihine damga vuracak bir olaya sahne oldu: 132 desibellik ses rekoru kırıldı ve taraftarların coşkusuyla Dünya futbol tarihine unutulmaz bir anı olarak geçti.

Ertesi gün, İngiltere'de maç sonucundan daha fazla, İnönü Stadyumu'ndaki atmosfer gazete manşetlerini süslüyordu. Beşiktaş taraftarlarının inanılmaz coşkusu ve destekleri, o gece stadyumun dışından duyulabilecek kadar etkileyiciydi.