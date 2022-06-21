Derya Yannier kimdir? Derya Yannier kaç yaşında, nereli? Derya Yannier biyografisi!

Derya Yannier, uzun yıllar boyunca hem profesyonel sporcu hem de idareci olarak ülke basketboluna hizmet etmiştir. Fenerbahçe'de Beko'da Genel menajer yardımcısı Derya Yannier oldu. Bununla beraber Derya Yannier'in hayatı merak edildi. Peki, Derya Yannier kimdir? Derya Yannier kaç yaşında, nereli? Derya Yannier ne iş yapmaktadır? Derya Yannier hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DERYA YANNİER KİMDİR?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir ismi idari kadrosuna dahil etti. Üç yıldır Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde Erkek Ligleri Direktörü olarak görev yapan Derya Yannier, Fenerbahçe Beko'nun Genel Menajer Yardımcısı oldu.

Derya Yannier, uzun yıllar boyunca hem profesyonel sporcu hem de idareci olarak ülke basketboluna hizmet etti.

Liseyi Robert Kolej'de okurken aynı zamanda Ülkerspor alt yapısında profesyonel kariyerine adım atan Derya Yannier, Ülkerspor'da oynarken Gençler Ligi şampiyonluğu yaşadı. Koç Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitiren Yannier, ikinci senesinde bir yıllığına Amerikan Kolej Ligi'nde Franklin & Marshall Koleji'ne gitti. Başarılı idareci, Koç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptı.

2005-2006 sezonunda Ülkerspor ile Türkiye Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu yaşayan Yannier; 2006-2007'de Beşiktaş'a geçti. Yannier, sonrasında da Banvit, İTÜ, Olin Edirne, Hacettepe, Erdemir gibi birçok 1. ve 2. Lig takımında forma giydi.

28 yaşında geçirdiği sakatlık sonrası sporculuk kariyerini noktalayan Yannier, 2014 yılında Eskişehir Basket Kulübü'nde genel menajer olarak göreve başladı. Bir yıl sonra görevinden ayrılan Yannier, 2016 yılında yeniden Eskişehir Basket'e genel menajer olarak döndü. Yannier, 2016-2017 sezonu sonunda Eskişehir Basket ile TBL Federasyon Kupası'nı kazandı ve takımını Basketbol Süper Ligi'ne taşıdı. Derya Yannier ile Eskişehir Basket, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final başarısı elde etti.

Derya Yannier, başarılı kulüp kariyerinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde Erkek Ligleri Direktörü olarak çalışmaya başladı ve üç yıl boyunca bu görevi üstlendi. Yannier, TBF çatısı altında gerçekleştirilen, başta "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı" projesi olmak üzere birçok değerli projeye imza attı.

Derya Yannier'e Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldin diyor, takımımızla birlikte zaferlerle dolu sezonlar diliyoruz.

Haberler.com - Gündem