Son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olan Derya Uluğ'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Derya Uluğ sevgilisi kim? Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök kimdir? Asil Gök kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Konserleri ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Derya Uluğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcının Instagram hesabına sevgilisiyle paylaşım yapması sonrasında özel hayatı gündeme geldi. Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Derya Uluğ sevgilisi kim? Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök kimdir? Asil Gök kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DERYA ULUĞ SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Derya Uluğ'un sevgilisi aranjör Asil Gök olduğu bilinmektedir.

DERYA ULUĞ SEVGİLİSİ ASİL GÖK KİMDİR?

Asil Gök, 1984 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda müzik eğitimine başlayan Asil Gök, piyano sanatçısı olarak tanınmış ve bir dönem şarkıcı Berkay'ın orkestrasında yer almıştır. İdo Tatlıses, Tarkan ve Derya Uluğ gibi birçok ünlü sanatçı ile çalışmıştır. Asil Gök, @asilgok kullanıcı adıyla 123 bin takipçisi bulunmaktadır.