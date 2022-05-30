Derya Uluğ konserleri 2022! Derya Uluğ konser takvimi! Derya Uluğ nerede konserleri nerede, ne zaman? - Haberler

Konserleri ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Derya Uluğ'nun yeni konserinin nerede olacağı merak ediliyor. Peki, Derya Uluğ takvimi! Derya Uluğ nerede konserleri nerede, ne zaman?

DERYA ULUĞ KONSERLERİ NEREDE, NE ZAMAN?

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından konserleri hakkında bilgiler paylaşıyor.

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DERYA ULUĞ KİMDİR

İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere Gündeş'in yanından ayrıldı. İlk çalışmasını 2016 yılında Okyanus adlı single'ı ile yayınladı. Şarkının söz ve müziği Asil Gök ve Derya Uluğ'a, düzenleme Burak Yeter'e aittir.

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı.

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