Kemençeci Derya Türkan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Derya Türkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi? Derya Türkan ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Derya Türkan geliyor. Peki, Derya Türkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kemençeci Derya Türkan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

DERYA TÜRKAN KİMDİR?

Derya Türkan, (d. 1973, İstanbul) Türk kemençeci.

1973 yılında İstanbul'da doğdu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı çalgı eğitimi bölümüne girdi.On yıl süren konservatuvar eğitimi boyunca İhsan Özgen'le kemençe çalıştı ve 1994 yılında mezun oldu. 1990 yılında girdiği ve genel sanat yönetmenliğini devlet sanatçısı Prof. Dr. Necdet Yaşar'ın yaptığı Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'na davet edildi ve yedi yıl süreyle misafir sanatçı olarak görev yaptı. 1991 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girdi ve 2000 yılında bu kurumda kadrolu sanatçı oldu. 1992 yılından bu yana Kudsi Erguner grubu ile Avrupa'nın birçok ülkesi başta olmak üzere, Sudan, İsrail, Fas ve Lübnan gibi pek çok ülkede konserlere katıldı. Kudsi Erguner'le Fransa'da kayıtları yapılan ve yayınlanan "Chemins" (Yollar) adlı bir albüm yaptı. 1996 yılında Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Paris Sorbonne Üniversitesinde düzenlenen ünlü keman sanatçısı Sir Yehudi Menuhin 'in 80. yaş günü konserine Kudsi Erguner'le beraber katıldı. Amerika'da birçok üniversitede özellikle San Francisco, Santa Cruse, Şehvar Beşiroğlu ve Feridun Özgören ile beraber Harvard, MIT üniversitelerinde ve New England konservatuvarında açıklamalı konserlere, seminerlere ve derslere katıldı.

1997 yılında Yunan kemençe sanatçısı Sokrates Sinepoulos ile beraber İstanbul'dan Mektup albümü, Amerika'da Golden Horn plak şirketinden yayınlandı. Tanburi Murat Aydemir ile birlikte yaptıkları klasik saz eserlerinden oluşan Ahenk Volüm/1 (1997) ve Ahenk Volüm/2 (2006), ABD'de Golden Horn, Türkiye'de Kalan Müzik tarafından yayınlandı. İkili, 2003'te Almanya'da ve 2005'te ABD'nin California eyaletinde sekiz konserden oluşan iki turne yaptı. Ayrıca 2001 yılında Ermeni Duduk sanatçısı Civan Gasparyan ve Erkan Oğur'la beraber yaptıkları "Fuad" isimli albüm Kalan Müzik'den yayınlandı. Cengiz Onural ve Murat Aydemir'le beraber kurdukları "İncesaz" grubu ile 8 albüm ve 1 DVD çalışması yapmıştır.

2006 yılında Renaud Garcia Fons ve Uğur Işık'ın misafir olarak katıldıkları "Minstrels Era" isimli albümü Kalan Müzik'den yayınlandı. Bu albüm üzerine Songlines ve The Strad dergilerinde çok önemli eleştiriler yazıldı. Ayrıca kurduğu bu trio ile Berlin Filarmoni, Essen Filarmoni, Utrecht Vredenburg, Amsterdam Concertgebouw, Ljubliana Druga Godba festivali, Madrid'de ve Zaragoza da konserler yaptı.

Howard Griffits ve Sir Simon Rattle'ın şefliğini yaptığı Alman Cumhurbaşkanlığı Gençlik Senfoni orkestrası ile solist olarak turne yaptı. 2004 yılından bu yana Ross Daly'nin Girit'deki "Labyrinth Musical Workshop" adlı okulunda Kemençe semineri vermektedir.

Jordi Savall ile İstanbul, La Sublime Port ve Mare Nostrum isimli albümlerine katıldı. Hesperion grubu ile birçok konser yaptı. Baki Duyarlar ile Kemenjazz isimli albümü Ada müzik tarafından yayınlandı. Erkan Oğur ve Serbülent Sertoğlu ile beraber kurduğu yapım şirketi MMT Records'dan, Erkan Oğur, Derya Türkan, İlkin Deniz ile Dokunmak, solo albümü İstanbul Kemençesi yayınlandı. Renaud Garcia Fons ile Silk Moon Duet Fransa'da yayınlandı. Yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Yahşi Batı" filminin Türk müziği direktörlüğünü yaptı.

2012 yılında Ben Affleck'in yönetmenliğini yaptığı Alexandre Desplat'in özgün müziklerini yaptığı "Argo" isimli filmin müziklerini icra etti. Jordi Savall, Bojan Zulfikarpasic, Renaud Garcia Fons, Vincent Segal, Ross Daly, Enver İzmailov, Alim Kasimov, Erkan Oğur, Kayhan Kalhor gibi müzisyenlerle projeler ve konserler yapmaktadır.

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