Mutfak Bahane'nin yeni sunucusu olan Derya Taşbaşı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Derya Taşbaşı kimdir, kaç yaşında? Derya Taşbaşı nereli? Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı dizileri, filmleri nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Mutfak Bahane'nin yeni sunucusu olan Derya Taşbaşı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Derya Taşbaşı kimdir, kaç yaşında? Derya Taşbaşı nereli? Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı dizileri, filmleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

Derya Taşbaşı (d. 24 Mayıs 1985, Mönchengladbach, Almanya), program sunucusu.

1985 yılında Almanya'nın Möchne Gladbach şehrinde doğan Derya Taşbaşı ortaokul ve lise eğitimini Köln'nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayarak, bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul'a geldi.

Projenin sonlanmasıyla Türkiye'de hayatına devam etme kararı alan Derya, İstanbul'da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalışıp, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda yarışma sonuçları ödüllere sahip oldu ve Burslu Milano Domus Akademi de bir dönem okuma şansı oldu.

Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde ilk kamera önü deneyimini yaşarken, oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kolej Günlüğü dizilerinde devam etti. Ayrıca bu sure zarfında çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yerini aldı.

TRT Spor'da 295 bölüm yayınlanan Haydi Spora isimli programın sunuculuğunu yapan Derya Taşbaşı, Kanal 7 ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Uçan Halı programıyla, seyircilere dünyanın en çok merak edilen ülkeleri ve şehirlerinden seslendi. Son olarak da TRT Avaz ekranlarında Türk Halk oyunlarını tanıtan Türk Dansları isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı.

TV PROGRAMLARI

TRT Spor - Haydi Spora

Kanal 7 - Uçan Halı

TRT Avaz - Türk Dansları

TRT Okul - Fotoğraf Okulu

TRT Türk - Her Yer Türkiye

Show TV - Show Dünyası

ATV- Mutfak Bahane (2022-)

DERYA TAŞBAŞI KARİYERİ

Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde ilk kamera önü deneyimini yaşarken, oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kolej Günlüğü dizilerinde devam etti. Ayrıca bu süre zarfında çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yerini aldı.

TRT Spor'da 295 bölüm yayınlanan Haydi Spora isimli programın sunuculuğunu yapan Derya Taşbaşı, Kanal 7 ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Uçan Halı programıyla, seyircilere dünyanın en çok merak edilen ülkeleri ve şehirlerinden seslendi. Son olarak da TRT Avaz ekranlarında Türk Halk oyunlarını tanıtan Türk Dansları isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı.