Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Derya Çetinkaya'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Derya Çetinkaya sevgilisi var mı? Miss Turkey Derya Çetinkaya evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Derya Çetinkaya'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Derya Çetinkaya sevgilisi var mı? Miss Turkey Derya Çetinkaya evli mi? Detaylar haberimizde…

DERYA ÇETİNKAYA SEVGİLİSİ VAR MI?

Derya Çetinkaya 22 yaşındadır. Vrije Üniversitesi'nde Hukuk 1.sınıf öğrencisidir. Miss Turkey 20 finalisten biri olan Derya Çetinkaya 1.77 boyundadır. Derya Çetinkaya, @derya.cetinkayaa kullanıcı adıyla 457 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY DERYA ÇETİNKAYA EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Derya Çetinkaya evli olmadığı bilinmektedir.