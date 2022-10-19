Derya Ceren Çağlayan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı nedir?

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu. Derya Ceren Çağlayan kimdir? Derya Ceren Çağlayan kaç yaşında, nereli merak edildi. İşte, Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı nedir? Detaylar...

Derya Ceren Çağlayan kimdir? 14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu. Derya Ceren Çağlayan kimdir? Derya Ceren Çağlayan kaç yaşında, nereli merak edildi. İşte, Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı nedir? Detaylar haberimizde...

DERYA CEREN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Derya Ceren Çağlayan, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı klasmanda mücadele eden ve Dünya Şampiyonu olan milli sporcumuzdur.

DERYA CEREN ÇAĞLAYAN BAYRAK OLAYI NEDİR?

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türk ve Kazak sporcular arasında yaşanan gerilim damga vurdu. 21 yaş altı klasmanda "Dünya Şampiyonu" olan sporcumuz Derya Ceren Çağlayan, ödül töreninde kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine Türk bayrağıyla cevap verdi. O anlar kameralara anbean yansırken, Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov yaşanan olay sonrası özür diledi.

NEZAKET DIŞI HAREKETE YANIT GECİKMEDİ

Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce, 2'nci ve 3'üncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağı ile sahneye çıkması ve bayraklarını nezaket dışı bir şekilde açmalarına, milli sporcumuz Çağlayan'dan yanıt gecikmedi.

ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Türk bayrağını kapatmaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelleyen sporcumuz Derya Ceren Çağlayan'ın o hamlesi ödül törenine damga vurdu.

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."