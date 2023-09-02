2023 – 2024 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala veliler ve öğrenciler tarafından Dersler 45 dakika mı oldu? Sorusu araştırılıyor. MEB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalar sorgulatılmakta. Peki, Dersler 45 dakika mı oldu? Derslerin süresi uzatıldı mı?

Dersler 45 dakika mı oldu? Sorusu, son günlerde internet üzerinde yer almakta olan iddiaların ardından gündeme geldi ve birçok kişi tarafından merak edildi. Yeni eğitim dönemine sayılı günler kala yapılan değişiklikler akıllarda soru işareti oluşturdu. Peki, Dersler 45 dakika mı oldu? Derslerin süresi uzatıldı mı? İşte MEB tarafından yapılan yeni değişiklikler.

DERSLER 45 DAKİKA MI OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve öğretim yıl içerisinde seçmeli derslerde bazı değişikliklere gitti fakat ders saatlerinde henüz bir uzatma veya değişiklik gerçekleştirilmedi. Buna göre dersler 45 dakika olmadı. Bunun yerine ders sayılarında değişikliğe gidildi. Haftalık açıklanan ders çizelgesine göre din dersleri 16 saatte çıktı. Birinci sınıflarda 18 saatte kadar Arapça derslerinin verilmesinin önü açıldı.