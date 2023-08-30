Dersimiz: Atatürk filmi oyuncuları kim? Dersimiz: Atatürk filmi konusu, oyuncuları ve Dersimiz: Atatürk özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Dersimiz: Atatürk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dersimiz: Atatürk filmini izleyecek olanların merak ettiği Dersimiz: Atatürk konusu nedir, Dersimiz: Atatürk oyuncuları kimler ve Dersimiz: Atatürk özeti gibi konuları inceliyoruz.

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ulu önder Atatürk, gerçekten de çocuklarımıza layığıyla öğretiliyor mu? İşte filmimiz de bu sorunun peşindedir ve kamera ilkokul 5. sınıfta okuyan bir grup çocuğun, Atatürk'ü daha iyi anlamaları için verilen ödevi inceleyen çocuk görüntüleriyle çekime başlar. Bu ödev onlar için Atamızın yaşamına ve Ülkemizin Kurtuluş öyküsüne yapılacak uzun ve öğretici bir yolculuk olacaktır. Bu yolculukta onlara önderlik edecek olan çocuklardan birinin ödüllü tarihçi 'Dede'sidir. Ama bu 'Dede' diğer tarihçilere hiç benzememektedir. O, tarihi sıkıcı bir geçmiş olarak anlatmaktan çok uzaktır sanki fantastik bir dünyanın tarihçisidir. Çocuklara "Büyük Kurtarıcı" Mustafa Kemal'in çocukluğunu, okul hayatını, askerlik kariyerini mümkün olduğunca gerçekçi aktarmaya kendini vakfetmiştir. Onları Kurtuluş Savaşı'nın en önemli cephelerine götürür, dünyada eşi görülmemiş bir direniş gösteren Türk halkının eşsiz kahramanlarıyla tanıştırır. Cumhuriyetin kuruluşuyla yoktan var edilen ülkenin emeklerini ve Ata'nın hayran olunası insani özelliklerini bazen canlandırmalar, bazen de tarihten gelen fotoğraf ve videolarla öğretir. Dersimiz Atatürk farklı bir Atatürk filmi olarak benzerlerinden ayrılıyor.