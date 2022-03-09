İstanbul'da okullar neden tatil, İstanbul'da eğitim kurumlarında "yüz yüze" eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildi. Milyonlarca öğrenciyi, velileri ve öğretmenleri ilgilendiren konu sonrası Dershaneler tatil mi? Dershanelere kar tatili var mı? İstanbul'da dershaneler tatil mi oldu? soruları gündem oldu. İşte valilik açıklaması...

DERSHANELER TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi.

Vali Yerlikaya'nın paylaştığı yazılı açıklama şu şekilde;

KUR'AN KURSLARI VE ANA SINIFLARI DA DAHİL

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

ÜNİVERSİTELER DE TATİL EDİLDİ

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

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