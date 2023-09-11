Ders zili çaldı, öğrenciler ders başı yaptı

Sinop'ta 30 bin öğrenci ders başı yaptı

SİNOP - Türkiye'de yeni eğitim-öğretim yılında ilk ders zili çaldı. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci, Sinop'ta ise 30 bin 409 öğrenci okula başladı.

Türkiye'de 20 milyon öğrenci için 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Sinop'ta 30 bin 409 öğrenci sabah saatlerinde okul yollarına koyuldu. İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda protokolün katılımıyla tören düzenlendi. Renkli anlara sahne olan törende ilkokullu çocuklar şiirler okudu, konuşmalar yapıldı. Ayrıca öğretmenler de Öğretmen Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "En kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızın, ailelerinden sonra ikinci yuvası olan okullarına kavuşacakları ve yeni umutların yaşanacağı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İlimiz genelinde 171 okulumuzda, 30 bin 409 öğrencimiz ve 2 bin 784 öğretmenimizle başlayacağımız yeni eğitim ve öğretim yılının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bir ulusun bir milletin kalkınması ve gelişmesi ancak nitelikli bir eğitimle mümkün olabilir. Bizler, geleceğin Büyük Türkiye'sini inşa edebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermek zorundayız" dedi.

Programa, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri, öğretmenler, velileri ve öğrenciler katıldı.

Şanlıurfa'da 767 bin öğrenci için ders zili çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 767 bin öğrenci, çalınan ilk ders ziliyle ders başı yaptı.

Şanlıurfa'da yaz tatilinin sona ermesinin ardından yeni ders yılının ilk ders zili çaldı. Sabah saatlerinde okulun yolunu tutan öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarında eğitim ve öğretim görmeye başladı. Okula yeni başlayan öğrencileri ise velileri okullara getirdi.

Yeni eğitim öğretim yılı için 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda Vali Hasan Şıldak'ın katılımıyla tören düzenlendi. Törene, Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyzagül, milletvekilleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, "Bu yıl 767 bin öğrenci, 28 bin öğretmen, 2 bin 536 okul, 24 bin derslikte eğitim öğretim dönemi başlayacak. Bu yıl 71 bin ilk okul öğrencisi ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler kendilerine eşlik eden protokol üyeleriyle ders başı yaptı.

Bursa'da 620 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

BURSA - Uyum eğitimi haftasının ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılı tüm kademe ve sınıf seviyelerinde başladı.

Bursa'da 2023-2024 eğitim öğretim yılına 11 Eylül 2023 tarihi itibariyle 2 bin 6 okulda, 620 bin 324 öğrenci ve 40 bin öğretmen için ilk ders zili çaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'de yapılacak. Öğrenciler için 22 Ocak - 2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

Öğrencilerin ilk gün heyecanına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve veliler ortak oldu. Cavit Çağlar İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Demirtaş, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz ve eğitimi camiasının tüm paydaşları, yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşıyor. Bursa'da eğitime dair fikri, projesi ve desteği olan herkese kapımızın 24 saat açıktır. El ele vererek Bursa'nın eğitim alt yapısını daha da güçlendirecek, çocuklarımızı ve gençlerimizi modern eğitim ortamında buluşturmaya devam edeceğiz. Öğrencilerin elde edeceği başarı, aileleri ve aziz milletimiz için kıvanç vesilesi olacaktır" dedi.

Okumanın önemine değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Asli görevimiz olmamasına rağmen, biz Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olarak okullarımızda bir konuyu daha çözmenin heyecanıyla çalışıyoruz. Destek vermeye çalışıyoruz. Kitap okumayı hiç ihmal etmeyin. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Öğretmenlerimiz büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Onların örnek olması bu çocuklar için çok kıymetli. Vatanına, milletine, bayrağına, dinine, ailesine ve çevresine saygılı olması konusunda öğretmenlerin emeği unutulamaz" diye konuştu.

Osmangazi ilçesinde 187 bin öğrenci, 11 bin öğretmen ile 250 okulda eğitim öğretime başlandığını belirten Başkan Dündar da, "Hayırseverlerin olduğu gibi, biz belediyelerinde eğitime ciddi katkıları var. Okullarımızın diğer özel okullarla mukayese edildiğinde eksiği yok fazlası var. Öğretim kadrosu da tecrübeli öğretmenlerden oluşuyor. Hiçbir mazeretimiz olamaz. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte çalışarak başaracağız" dedi.

Yalova'da 54 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

YALOVA - Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi.

Yalova'da 2 bin 375 sınıfta, 53 bin 890 öğrenci ve 3 bin 630 öğretmen için eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda gerçekleşen törenin açılış konuşması İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından yapıldı. Akmeşe, mili manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de öğretmen ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

"Çok sıkı tedbirler alacağız"

Yalova Valisi Hülya Kaya ise bu sene bütün okulların bakım ve onarımdan geçtiğini belirtti. Milli Eğitim camiasına emeklerinden dolayı teşekkür eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu sene şöyle bir uygulama başlatıyoruz. Bütün okul çevrelerinde hiçbir şekilde sağlığa zararlı madde satışlarını engellemek amacıyla Emniyet Müdürlüğü'müzle, jandarmamızla beraber çok sıkı tedbir alacağız. Okul çevrelerinde bütün esnaflarımızla zaman zaman bir araya geleceğiz. Ben de bu denetimlere aktif bir şekilde katılacağım. Şüpheli gördüğünüz, okul çevrelerinde dolaşan şahıslar ıemniyetimize ve jandarmamıza bildirirseniz hemen hızlı bir şekilde önlem alacağız. Okul taşıtlarıyla ilgili de çok sıkı tedbirler alacağız. Bu sene okul taşıtlarını üstlenen firmalara buradan sesleniyorum. Mutlaka ama mutlaka bizim getirmiş olduğumuz önlemlere uyun aksi takdirde bu konuda çok katı olacağımızı buradan söylüyorum."

Ardından Vali Erol, Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve il protokolü ilk ders zilini birlikte çaldı. Ardından sınıflar gezilerek öğrencilerle sohbet edildi. Başkan Tutuk da burada öğrencilere hediyeler takdim etti.

Bitlis'te eğitim öğretim yılı başladı

BİTLİS - Bitlis'te 782 kurumda 88 bin 549 öğrenci ve 5 bin 921 öğretmenle 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 1 hafta önce başlamıştı. 3 aylık yaz tatilinin ardından Bitlis'te, 5-9 Eylül uyum eğitiminden sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Bitlis'te toplam 782 kurumda 88 bin 549 öğrenci ve 5 bin 921 öğretmenle bu yıl eğitim verilecek. Yeni eğitim öğretim yılı için Ahmet Eren İlköğretim Okulunda program düzenlendi. Düzenlenen program çerçevesinde Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, ilkokul ve ana sınıflarını gezerek öğrencilerle yakında ilgilendi.

Karaömeroğlu, gezdiği sınıflarda öğrencilerle sohbetler ederken, onlara çikolata ve kek ikramında bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Karaömeroğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaömeroğlu, "Bitlis ilimizde ülkemizde olduğu gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılına bugün başladık. Türkiye'de 20 milyona yakın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenle bugün tüm Türkiye çapında ders başı yaptık. Bitlis'imizde de 782 kurumda 88 bin 549 öğrenci ve 5 bin 921 öğretmenimizle birlikte eğitim öğretime başladık. Bu vesile ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı başta öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyoruz. Eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun" dedi.

Düzenlenen programa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve veliler katıldı.

Lapseki'de 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptı.

Lapseki ilçesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 25 Eylül İlkokulu'ndan program düzenlendi. Programa, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, veliler, öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri 25 Eylül İlkokulunda 1'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı için başarılar dileyen protokol üyeleri, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Lapseki'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Anaokullarında 285, ilkokullarda 1450, ortaokullarda 1300, liselerde 760 öğrenci olmak üzere toplam 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptı.

Sınır kenti Kilis'te eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

KİLİS - Kilis'te 54 bin 800 öğrenci 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt genelinde olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de başladı. 54 bin 800 öğrenci ile 204 okulda 2 bin 228 sınıfta, il ders zili çalarak eğitime başlandı.

"54 bin 800 öğrenci kitaplarıyla buluştu"

Öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileriyle bir araya gelen Vali Tahir Şahin, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sınır kenti Kilis'te de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başladığını ifade ederek," Öğretmenlerimiz, ailelerimiz, öğrencilerimiz ve tüm Kilis halkı için hayırlı uğurlu olsun. Çocuklar okullara gelmeden önce hazırlıklarımızı tamamladık. Kent genelinde 54 bin 800 öğrenci kitaplarıyla buluştu. Eğitim kurumlarımızla birlikte il genelinde okul çevresinde güvenlik önlemlerini aldık. Çocukların ve ailelerin mutlu olacağı bir eğitim öğretim dönemi için gayretli çalışmalar içerisinde olacağız. Tüm ailelerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özleyen öğrenciler, okullar açıldığı için mutlu olduklarını dile getirerek öğrenci Ökkeş Gelmiş, " Okulu çok seviyorum hem eğleniyoruz hem okuyoruz hem de arkadaşlarımla hasret gideriyoruz. Çok fazla tanıdığım arkadaşım ve öğretmenim var onları çok özlemiştim şimdi onlara kavuştuğum için çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Okulların açıldığı için mutlu olan öğrenci Elif Erva, "Ailemi nasıl seviyorsam arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi de o kadar çok seviyorum. Biz okulda ders yapıyoruz, kitaplar okuyup, resimler yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Bugün okulda yeni yeni arkadaşlıklar edindim. Yeni arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle tanıştım " diye konuştu.

Ağrı'da ilk ders zili çaldı

AĞRI - Ağrı'da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı, öğrenciler okula dönmenin heyecanını yaşadı.

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. Yeniden okula dönmenin heyecanını yaşayan öğrenciler günün ilk saatlerinde okul bahçelerinde yapılan törenin ardından sınıfları doldurdu. Bu doğrultuda Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini çalmak için 15 Temmuz İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Zili çaldıktan sonra öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Koç, çocuklara çeşitli hediyeler verdikten sonra başarılar diledi.

993 okul, 6875 derslikte yaklaşık 157 bin 000 öğrenci 9 bin 500 öğretmenle yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını vurgulayan Vali Mustafa Koç, "Evlatlarımız bizim göz bebeğimiz, okullar onlarla güzel. Uzun bir tatil döneminden çıktılar ve nihayetinde okullarına geldiler. Bizler Ağrı'da ve tük ilçelerimizde öğrencilerimizi rahat, huzurlu ve başarılı eğitim ve öğretim görmesi için her türlü tedbirimizi aldık. Velilerimiz rahat olsun. Biz onlar için her türlü tedbiri almış bulunmaktayız." ifadelerine yer verdi.