Ders programı, saatleri açıklandı mı? 2023-2024 MEB haftalık ders programı nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı ders programı ve ders saatleri! 2023-2024 okul haftalık ders programı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ders programı yeni dönem öncesi merak ediliyor. Liselerde başarı sisteminin değişmesiyle birlikte öğrenciler kaç dersi olacağını sorguluyor. Yeni sisteme göre, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. İşte, 2023-2024 MEB ders programı ve haftalık ders saatleri hakkında merak edilenler...

2023-2024 MEB haftalık ders programı nasıl? İlkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri açıklandı mı?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ders programı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliğine gitti. Öğrencilerde başarı şartı değişti ve haftalık ders saatlerinde düzenleme yapıldı. Peki, 2023-2024 ders programı belli oldu mu?

2023-2024 DERS PROGRAMI VE SAATLERİ AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler, 2007 yılından beri MEBBİS bünyesinde hizmet veren e-Okul üzerinden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi ve Haftalık Ders Programı görüntüleyebiliyor.

Ders programını öğrenmek isteyen öğrencilerin ilk olarak e-Okul sistemine giriş yapması gerekiyor. Ardından menüde bulunan "Haftalık Ders Programı" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Karşınıza gelen ekrandan alacağınız ders ve derse gireceğiniz saati görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca sistemde derse girecek öğretmen bilgisi yer almaktadır.

2023-2024 haftalık ders programının açıklanıp açıklanmadığına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Aşağıdaki bağlantıdan kontrol edebilirsiniz.

MEB HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

HAFTALIK DERS PROGRAMINA EKLEME YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Öğrencilerin okula aidiyetlerinin artırılması ve okula devamın sağlanması amaçlanarak özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için ön görülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

SINIF TEKRARI GETİRİLDİ

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER ZORLAŞTIRILDI

Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

İlgili Haberler