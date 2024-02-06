Sol bek transferini Avrupa listesine yetiştiremeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi kapanmadan kritik bir hamle yaptı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de sezonun kalan kısmında hata yapmamak ve sol bek sorunu yaşamamak adına dikkat çekici bir ismi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Derrick Köhn kimdir? Derrick Köhn kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

DERRİCK KÖHN KİMDİR?

Derrick Arthur Köhn, Hannover 96 için defans oyuncusu olarak oynayan Alman profesyonel bir futbolcudur.

Doğum: 4 Şubat 1999 (25yaşında), , Almanya

Şu andaki takımı: Hannover 96 (Defans)

Boy: 1,8 m