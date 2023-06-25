Derince'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen 8 gencin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Semih Sokak üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.B., babasına ait 16 ZV 362 plakalı otomobil ile yanındaki 7 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı. Otomobil, Semih Sokak üzerindeki rampadan indiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Araçtaki 8 kişinin bir kısmı kendi imkanları ile bulundukları yerden çıkarken, araç içerisinde sıkışanları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü G.B. ile otomobilde bulunan Ö.D., T.K., İ.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.