Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Derincelilerin ve Gölcüklülerin hissettiği patlama merak uyandırdı. Peki, Derince Belediye Başkanı hangi partiden, kimdir? Derince Belediyesi hangi partili? İşte detaylar…

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Vatandaşların sorgularıDerince Belediye Başkanı hangi partiden, kimdir? Derince Belediyesi hangi partili? İşte detaylar…

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Vatandaşlar ise Derince Belediyesi'nin hangi partide olduğunu merak ediyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi yüzde 47,48 oranla birinci parti seçilerek belediyeyi kazandı.

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DERİNCE BELEDİYESİ HANGİ PARTİLİ?

Bugün öğleden sonra Kocaeli'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Ardından şehri dumanlar sardı. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de Derince Belediye Başkanı hangi partiden? Oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi 40 bin 533 oyla yüzde 47,48 alarak birinci parti seçildi vebelediyeyi kazandı. Belediye başkanı Zeki Aygün'dür.