Derin Sular konusu nedir, oyuncuları kimler? Derin Sular filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?

Bugün Star TV'de Derin Sular filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Derin Sular nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Derin Sular nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Derin Sular, William Eubank tarafından yönetilen, Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan Amerikan bilimkurgu aksiyon korku filmidir. Derin Sular konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Derin Sular filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

DERİN SULAR KONUSU NEDİR?

Bir grup su altı araştırmacısı, yer altı laboratuvarlarında çalışırken, yıkıcı bir deprem olur. Depremin ardından araştırmacılar aylarca yerin kilometrelerce altında yaşamak zorunda kalırlar. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen grup, bu süreçte pek çok zorlukla karışılacaklardır.

DERİN SULAR OYUNCULARI KİMLER?

Kristen Stewart

Vincent Cassel

Jessica Henwick

John Gallagher Jr.

Mamoudou Athie

T.J. Miller

DERİN SULAR NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Derin Sular, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ocak 2020'de ve İngiltere sinemalarında 7 Şubat 2020'de vizyona girdi.

Film, yeni sahibi The Walt Disney Company'nin 17 Ocak 2020'de stüdyonun adını 20th Century Studios olarak değiştirmesinden önce, 20th Century Fox adı altında vizyona giren son 20th Century filmiydi.