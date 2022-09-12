Derin Sular konusu nedir, oyuncuları kimler? Derin Sular filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?
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Bugün Star TV'de Derin Sular filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Derin Sular nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Derin Sular nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...
Derin Sular, William Eubank tarafından yönetilen, Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan Amerikan bilimkurgu aksiyon korku filmidir. Derin Sular konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Derin Sular filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?
Bir grup su altı araştırmacısı, yer altı laboratuvarlarında çalışırken, yıkıcı bir deprem olur. Depremin ardından araştırmacılar aylarca yerin kilometrelerce altında yaşamak zorunda kalırlar. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen grup, bu süreçte pek çok zorlukla karışılacaklardır.
Kristen Stewart
Vincent Cassel
Jessica Henwick
John Gallagher Jr.
Mamoudou Athie
T.J. Miller
Derin Sular, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ocak 2020'de ve İngiltere sinemalarında 7 Şubat 2020'de vizyona girdi.
Film, yeni sahibi The Walt Disney Company'nin 17 Ocak 2020'de stüdyonun adını 20th Century Studios olarak değiştirmesinden önce, 20th Century Fox adı altında vizyona giren son 20th Century filmiydi.