Derin Orhon kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Derin Orhon'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Derin Orhon geliyor. Peki, Derin Orhon kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, hangi üniversite mezunu, evli mi? Derin Orhon'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

TÜBİTAK bilim ödülü sahibi ve TÜBA üyesi Prof. Dr. Derin Orhon'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Derin Orhon kimdir, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

DERİN ORHON KİMDİR?

Derin Orhon, 1942'de İstanbul'da doğdu. 1965 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, inşaat fakültesinde lisans, 1969 yılında University of California, Berkeley'de Yüksek Lisans, 1971 yılında ise aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. Derin Orhon, 1998 TÜBİTAK bilim ödülü sahibi ve TÜBA üyesidir.

PROF. DR. DERİN ORHON HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1942 yılında İstanbul'da doğan Derin Orhon, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Yüksek Mühendis unvanı ile 1965 yılında mezun oldu. Daha sonra lisansüstü eğitimine ABD'de devam eden Orhon, University of California, Berkeley'den Çevre Mühendisliği dalında 1969 yılında MS, 1971 yılında da Ph.D. dereceleri ile mezun oldu.

1965 yılından bu yana İTÜ'de çalışmakta olan Orhon, 1978 yılında doçentliğe, 1988 yılında da profesörlüğe yükseltildi. İnşaat Fakültesi'nde, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüten Orhon, 1997 yılından bu yana İnşaat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Çevre Biyoteknolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları ile 1998 yılında Mühendislik alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanan ve International Water Association (IWA) tarafından 2000 yılında Samuel H. Jenkins Medal ödülüne layık görülen Orhon, aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi'ne asli üye seçilmiştir.

SCI'da taralı uluslararası bilimsel dergilerde 120'yi aşkın makalesi yayımlanan ve bu yayınları 900'ün üstünde atıf alan Prof. Dr. Derin Orhon, Nisan 2001'den bu yana TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesidir.