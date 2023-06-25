Murat Boz yeni şarkısı Derin Mevzular çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merakla araştırıyor. Derin Mevzular şarkı sözleri nedir ve Murat Boz - Derin Mevzular şarkı sözleri gündeme geliyor. Peki, Derin Mevzular şarkı sözleri nedir? Murat Boz - Derin Mevzular şarkı sözleri!

Murat Boz Derin Mevzular şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Derin Mevzular şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Murat Boz Derin Mevzular şarkı sözleri hayranları tarafından araştırılıyor. Murat Boz - Derin Mevzular şarkısı dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Derin Mevzular şarkı sözleri nedir? Murat Boz - Derin Mevzular şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

MURAT BOZ - DERİN MEVZULAR ŞARKI SÖZLERİ

Susmasan, enine boyuna anlasan

Konuşmadan, bi' sonuca varmasan

Kartlar açık oynayalım son defa

Sabırsızım geç olmasın, güç olsa da

Bu kavga biter mi zamanla?

Durulmaz...

Savaşmadan, vurulmadan bi' yol var mı?

Asla...

Derin bu mevzular,

Çözülmez kolay kolay

Sözünden dönmek mi koyar?

Ten aşkına değer,

Sevişmekle neler neler geçer...

Dön, dön, dön, dön, dön, dön…

Maziye kapı açan kaçıncı iz

Silinmesi zor üstelik hep aynı his

Bu kavga biter mi zamanla?

Durulmaz...

Savaşmadan, vurulmadan bi' yol var mı?

Asla...

Derin bu mevzular,

Çözülmez kolay kolay

Sözünden dönmek mi koyar?

Ten aşkına değer,

Sevişmekle neler neler geçer...

Dön sözünden

Dön sözünden, dön sözünden

Dön, dön ,dön, dön, dön ,dön…

Dön sözünden

Derin bu mevzular,

Çözülmez kolay kolay

Sözünden dönmek mi koyar?

Ten aşkına değer,

Sevişmekle neler neler geçer...