Galatasaray'ın kazandığı maçlar ve lehine çözümlenen olaylar sonrası sosyal medyada ve maç yorumlarında sıkça duyulan 'Derin Galatasaray' ifadesi merak konusu oldu. Terimin ne anlama geldiği ve 'Derin GS' ifadesinin gerçekliği hakkında tartışmalar sürüyor. Derin Galatasaray nedir? Derin GS gerçek mi?

Galatasaray'ın galip geldiği maçlardan sonra veya Galatasaray lehine çözümlenen olaylardan sonra sosyal medyada ve maçı değerlendiren bazı kişilerin ağızlarında ''Derin Galatasaray'' lafını sıkça duyarız. Peki, Derin Galatasaray nedir? Derin GS gerçek mi?

DERİN GALATASARAY NEDİR?

Derin Galatasaray, Galatasaray lehine gelişenolayların akabinde duruma vurgu yapmak amacıyla esprili şekilde kullanılan ifadedir. Futbol maçı sonucu, transfer ve maddi kaynaklar ve pek çok gelişmede bu ifade gündeme gelebilmektedir.

Bu konu ile ilgili yapılan bazı esprili yorumlar:

- Florya'da yapılan kazılarda takıma ait çok sayıda mühimmat bulundu. Eski asbaşkanlardan x'in gömdüğü öne sürülen 25 futbol topu, 60 forma ve çeşitli sayılarda krampon, tozluk, kale direği ele geçirildi.

- Flaş flaş flaş!!! Ali Sami Yen'in zemininden cesetler çıktı! Önceki gün, Ali Sami Yen'de yapılan kazılarda, çimlerin altından cesetler çıkması şaşırttı. İlk incelemeyi yapan uzmanlar, cesetlerin üzerinde, Milan ve Real Madrid gibi dönemin büyük takımlarının forma kalıntılarının bulunduğunu belirttiler.

- Bu aralar fazla mesai yapan cemiyet.