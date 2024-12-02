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Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beyaz Futbol ya da Derin Futbol uzun süredir yayında olan spor programı. Haftanın 3 günü yayınlanan program; Cumartesi ve Pazar "Beyaz Futbol" adıyla, Pazartesi ise "Derin Futbol" adıyla Beyaz TV'de yayınlanmaktadır. Peki, Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İlk başlarda Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Lig TV'de yayınlanan programın sunucu ve yorumcuları zaman içinde değişti. Programda Hıncal Uluç, Altan Tanrıkulu, Selçuk Yula, Adnan Aybaba, Ercan Saatçi, Ömer Çavuşoğlu, Ümit Özat, Ergün Penbe, Ümit Karan, Gökmen Özdenak yorumculuk yapmıştır. Peki, Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DERİN FUTBOL NE ZAMAN?

Akıllara takılanlar, perde arkasında yaşananlar, konuşmaya cesaret edilemeyenler Derin Futbol'da masaya yatırılıyor… Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener her hafta Derin Futbol'da bir araya geliyor…Dev kadro, gündem yaratan konularla Pazartesi akşamları 23.30'da Beyaz TV ekranlarında…

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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