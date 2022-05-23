Derin Futbol CANLI izle! ALİ KOÇ BEYAZ FUTBOL'DA! Beyaz TV canlı yayın izleme linki! - Haberler

Derin Futbol canlı izle linki araştırılıyor. Derin Futbol ya da Beyaz Futbol uzun süredir yayında olan spor programı. Haftanın 3 günü yayınlanan program; Cumartesi ve Pazar "Beyaz Futbol" adıyla, Pazartesi ise "Derin Futbol" adıyla Beyaz TV'de yayınlanmaktadır. Bu akşam Derin Futbol'a Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç konuk olacak. Futbolseverler Derin Futbol canlı izle! Ali Koç canlı izle! Ali Koç canlı yayın izle! Ali Koç Beyaz TV Derin futbol canlı izle linklerini araştırıyor. İşte detaylar...

DERİN FUTBOL CANLI İZLE!

Derin Futbol canlı izle ile bu akşamki Derin Futbol'da sunuculuğunu Onur Yıldız yapmakta olan; yorumculuk koltuğunda ise Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın bulunduğu Derin Futbol'un canlı yeni bölümünü izleyebilirsiniz.

DERİN FUTBOL CANLI YAYIN

Derin Futbol canlı izlemek için DERİN FUTBOLCANLI İZLE 'ye tıklayınız.

BEYAZ TV HD FREKANS BİLGİLERİ

Turksat 12380 Sembol Rate 27500 Vertical(Dikey)

D-SMART D Smart 40. Kanal

TELEDÜNYA 36. Kanal

TİVİBU 31. Kanal

DIGITURK 36. Kanal

KABLO TV 35. Kanal

TURKCEL TV PLUS 3. Kanal

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