Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın rakip ceza sahası içinde kullandığı çift vuruşla ilgili eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba bir iddia geldi. Çakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi. Derbi kural hatası ne? Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Maç tekrar edilecek mi?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA KURAL HATASI MI YAPILDI?

Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığını belirten Ahmet Çakar, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa ( kaleci Uğurcan a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.

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