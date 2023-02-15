Derem bölgesinde görev yapan memurlara tayin hakkı verilecek mi? Yeni memurlar tayin isteyebilir mi?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken deprem bölgesinde Memur, Öğretmen, Hizmetli statüsünde görev yapan tüm kamu çalışanlarının tayin hakkı olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek, Derem bölgesinde görev yapan memurlara tayin hakkı verilecek mi? Kimler eş durumundan tayin isteyebilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deremler 10 ilimizde yıkıcı hasalar bırakmıştı. MEB deprem bölgesinde görev yapan Memur, Öğretmen, Hizmetli bakanlık bünyesinde görev yapan tüm personele gerekli idari izinli sayılacaklarının açıklamasında bulundu. Aslın felaketinde yaralar sarılmaya devam ederken deprem bölgesindeki memurlar kendilerine tayin hakkı verilip verilmediğin merak ediyor. Peki, Derem bölgesinde görev yapan memurlara tayin hakkı verilecek mi? Tayin hakkı hangi durulmada verilir? Kimler eş durumundan tayin isteyebilir? Yeni memurlar tayin isteyebilir mi? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN MEMURLARA TAYİN HAKKI VERİLİR Mİ?

Merkez üstü Kahramanmaraş olan büyük depremin üzerinden bir 10 gün geçmesinin ardından deprem bölgesinde yaralar yavaş yavaş sarılırken deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarınatayin hakkı verilip verilmeyeceği deprem bölgesinde çalışan kamu çalışanları için merak ediliyor .Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından henüz resmi açıklama gelmezken. Mevcutmevzuata göre butalep ihtiyaç olması hallide ilgili bakanlık tarafından uygulanıyor. Mevcut mevzuat şu şekilde: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Bakanlığın uygun görmesi hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir. ifadelerine yer veriliyor.

YENİ MEMUR TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesine göre "Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre asaleti tasdik olmayan memurların başka kurumlara nakli mümkün değildir.

KİMLER EŞ DURUMUNDAN TATİN İSTİYEBİLİR?

Eşi memur olmayan da 'eş durumundan tayin' isteyebilir. Fakat bu durumdaki kişiler için son iki yılda en az 360 gün prim şartı aranıyor. Yani memur olmayan eş 2 yıl içinde en az 360 gün prim ödemiş olmalıdır. Aile birliğinin sürdürülebilmesi için memurlarda eş durumundan tayin hakkı söz konusudur.

ENGELLİ MEMURLAR TAYİN HAKKI OLACAK MI?

Kamuda engelli memur statüsünde bağlı olarak çalışan istedikleri illere, tedavi imkanı veya öğretmen ihtiyacının bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayanlar, tedavi imkanı ve öğretmen ihtiyacı bulunan bir başka il'e atanmak istediklerinde bu istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.